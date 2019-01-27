【暖势力】十八丁十余青年合筹2万‧出钱出力整修球场 为了推动及发展篮运，十八丁十余名热爱篮运的青年齐心合力筹集2万令吉，让村内篮球场在新春届临时，披上亮丽的新装。

男女青年大家分工合作，为篮球场地面上漆。

（霹雳‧太平27日讯）为了推动及发展篮运，十八丁十余名热爱篮运的青年齐心合力筹集2万令吉，让村内篮球场在新春届临时，披上亮丽的新装。

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社区民众自资打理

十八丁篮球场历经数十年以来，因没有正统组织管理，一直都是由社区民众自资打理，此次当地居民再度有钱出钱，有力出力，齐心合力为这座居民所喜爱的球场换上新装。

在重新粉刷篮球场期间，村民分工合作，每天至少有十余人不约而同到球场帮忙，经过数个星期的努力，工作已接近尾声，只剩下一小部份球场还未上漆而已，很快就可以竣工。

添上新装的十八丁篮球场，在新年期间以全新面貌迎接新的赛项。

培育优秀篮球选手

值得一提的是，十八丁公共篮球场是培育当地优秀篮球选手的摇篮，尤其是该村的培英华小学生，经常在学联篮球比赛中有杰出的表现，而学生有卓越的表现，与这座篮球场及当地炽热的篮球运动息息相关。

为球场添新装的发起人林声义（35岁）向星洲日报指出，原本一班热爱篮运的朋友，只想趁新年前为球场换上灯光及重划球场线条，并清除场地周遭野草等数项简单工作而已。

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他指出，当工作在展开时，大家却有另一番打算，认为不如把整座篮球场进行提昇，因此许多事先没有列入计划的工作也陆续涌现。

“没有在计划中的工作，包括球场周边铺上水泥地及筑建排水沟，这些工程虽然都由居民自动自发负责，但购买村料的价格却不便宜。”

林声义指出，单单是球场周边的水泥地面便耗资1万6000令吉，大家一致认为，既然已花了大笔款项，不如连其他设施，如损坏的球板及球篮等也一并更新。

他说，由于开支不小，大家也自动自发向友人筹集，在热心篮运的村民大力支持及集资下，很快便筹足了所需款项。

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青年们将陈旧的篮板及篮框拆下，准备换上新篮板及篮框。

十八丁十余名热爱篮运的男女青年，齐心合力为村内篮球场油漆披上新装，左二是林声义。

林声义：象征十八丁篮运永续盛旺

林声义认为，篮球场整装工程得以展开及完成，体现了同道众志成城的决心，大家对篮运也保持了最高温，象征了十八丁篮运将会永续盛旺下去。

“十八丁篮求场历史悠久，早年的球场是黄泥地面，是居民业余后最佳运动聚点，也不间断举办各项球赛，为简朴的渔村增添热闹。”

林声义说，大约于30年前，热爱篮运的居民在十八丁培英友校友会的带领下发动筹款，终于为球场舖上混凝土地面，设备翻新后也举办了多场篮球赛会。”

他表示，十八丁是一个民情朴素的传统渔村，居民日出而作，日入而休，工余时便在球场上驰骋，让年轻人消解盛旺的精力。

他指出，多年来透过举办各项球赛，也激起居民对篮运的爱好及勤于练球，在这股风气盛吹之下，十八丁居民组成的篮球队伍，经常都有杰出的表现。

“十八丁篮球场多年来孕育了无数篮运高手，更不乏国州手人选，目前也有3位女将，在今年赛会初选中，成为国家青年队健将而接受国家的集训。”

林声义也指出，今年新春的大年初三、初四及初五，当地将连续3天举办“2019年十八丁砵威杯”篮球赛，男子队的8个名额已满，至于女子队尚有4名额，先报先得。

他吁请民众届时踊跃前往观赛。