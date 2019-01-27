亲口证实与女警结情缘‧锺万学将娶21岁嫩妻 刚出狱的前印尼雅加达华裔省长锺万学证实，将很快迎娶21岁女友。

（图：互联网）

（雅加达27日综合电）刚出狱的前印尼雅加达华裔省长锺万学证实，将很快迎娶21岁女友。

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海崃时报报道，现年52岁的锺万学24日出狱之前，就传出想娶曾负责前妻人身安全的女警。

锺万学首次亲口证实要办婚礼的短片，上周五（25日）晚间被上传影音平台YouTube后已经疯传。

这段影片是锺万学会晤印尼民心党党主席乌斯曼沙普达时，被问到他即将二婚的谣言是否为真。他回答：“是的，因为我母亲说：‘万学，我没法再照顾你。’她也说：‘你的妻子将取代我，为你烧饭、做糕饼、照顾你。前一任不愿意。’”

锺万学和结婚逾20年的妻子林雪莉于2018年离婚。她与一名商人有婚外情。

锺万学说，母亲建议他在满55岁之前尽快成婚。他还说，与女友交往后，母亲健康状态转佳。

他的未婚妻是前女警戴薇。

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自从他出狱后，戴薇一直在他身旁，形影不离。

坐牢期间未婚妻常探监

据传，锺万学坐牢期间，林雪莉经常委请出身警察世家的戴薇带食物去探监。

锺万学透露两人初识，是因为反锺万学的穆斯林示威抗议，致使当局下令对锺家提供全面人身保护。戴薇因此出现在锺万学眼前。锺万学说：“我从未想过会和女警交往。”戴薇9日已经辞去警职。

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锺万学尚未透露他对未来动向的规划。他原本预定上周六（26日）接受出狱后的首次媒体访谈，但印尼美都电视台（MetroTV）说锺万学阵营以“行程忙碌”为由要求取消。