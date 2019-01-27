【暖势力】沿街售物相遇‧跛脚女红包赠中风叔 雪中送炭，真情暖人心！跛脚女子沿街售卖原子笔，坐下稍作歇息之际，遇上中风大叔上前卖纸巾，女子不假思索，掏出红包封，塞进数张钞票给大叔。

看到纸巾叔（左）走过来，女子从腰包掏出几张钞票，塞进红包封。（视频截图）

（新加坡27日讯）雪中送炭，真情暖人心！跛脚女子沿街售卖原子笔，坐下稍作歇息之际，遇上中风大叔上前卖纸巾，女子不假思索，掏出红包封，塞进数张钞票给大叔。

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目击者拍下过程放上网

《联合晚报》报道，这温馨感人的一幕，是从事製造行业的许顺荣（53岁）在刚过去的星期四，在红山小贩中心亲眼目睹的。他当时把整个过程拍下，并将视频放上网，跟网民分享。

许顺荣说，事发时是下午2时30分，他当时和朋友正在吃午饭，一名兜售原子笔的女子就坐在他旁边，桌子上放了一把原子笔。

此时，身穿格子上衣，右手拿着拐杖和环保袋，左手握着3包纸巾的大叔，一拐一拐沿桌卖纸巾，他的右手有些僵硬，相信中过风。

“我向大叔买了纸巾，他之后缓缓走到女子前，伸手问她是否有意购买纸巾，女子没有多说，低头从腰包掏出几张纸钞，塞进一个红包封。”

女子过后站了起来，走向大叔。许顺荣这才发现，女子走路也是一拐一拐的，售卖原子笔，相信也是为了赚取微薄的收入养活自己。

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女子要将红包塞进大叔的口袋内。 （取自视频）

女子追上大叔促收红包

女子拖着脚一拐一拐追上大叔，并将红包放在他上衣口袋内。

大叔也相当有骨气，他显然不愿白拿红包，因此又走向女子，坚持要女子收下纸巾，不过女子多次挥手拒绝，大叔最后才转身离开。

大叔和女子，前者有骨气，后者有爱心，即便自己的情况也好不到哪裡，但她依旧尽一己之力，帮助其他人。两人同病相怜，行动不便，但都自力更生，让人钦佩。

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女子指尊重老人家才给红包

根据许顺荣拍摄的视频，女子掏钱包红包时，纸巾叔是一脸惊讶，女子把钱塞进红包封时，他就已经慢慢往后退，显然被女子的善举吓到。

纸巾叔毕竟是想靠劳力赚钱，没打算让人施舍，所以一直拒绝收下红包，但女子最后还是把红包塞进了他的衣袋裡。

许顺荣说：“女子之后在我旁边坐下，我便询问她为甚么要这么做，她只是说要尊重老人家，所以才会给他红包。”

爱心举止被网民上传脸书后，网民纷纷力赞女子有一颗爱心。