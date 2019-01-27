林冠英：虽落败希盟得票增3%‧“国阵伊党多数票减少” 他说，2018年大选，国阵和伊党在金马仑国席所得的票，比希盟多4184张，但这次补选国阵的多数票是3200余张，比4148张少。

（图：马新社）

（槟城27日讯）财政部长兼行动党秘书长林冠英说，虽然希盟在金马仑国席补选中输给国阵，但却成功减少国阵和伊党在上届全国大选中加起来的多数票，这令希盟感到鼓舞。

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他说，2018年大选，国阵和伊党在金马仑国席所得的票，比希盟多4184张，但这次补选国阵的多数票是3200余张，比4148张少。

希盟支持者投票率降15%

他说，败选的其中一个原因是希盟支持者的投票率降了15%，虽然如此，希盟的得票依然增加了3%，即从38%增至41%，所以降低了国阵与伊党在大选时的多数票。

林冠英今日出席槟州数码图书馆（第二期）开幕礼后，发表谈话。

他说，补选的总投票率降了10%，而在希盟强区丹那拉打，投票率下滑尤其明显，超过15%，这让希盟的得票无法达到最高点。

希盟会吸取教训加强自己

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“虽然我们对败选失望，但上述成绩也激励著我们前进，希盟会吸取教训来加强自己，包括提昇竞选机制。”

他也不忘恭贺胜出的国阵候选人南利莫哈末诺及领导这次补选的前首相拿督斯里纳吉。

此外，林冠英对国阵及伊党在金马仑补选，依然能吸引到马华及国大党的支持，表示出乎意料。

东铁计划下週公佈官方声明

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针对东海岸铁路计划，林冠英强调，财政部会根据内阁决定，在下週公佈官方声明，他促媒体不要再于此事上大做文章。