分析员：金马仑胜选尝甜头‧巫伊续合作提高胜算 政治分析员认为，国阵在金马仑补选的胜利，将会导致巫统与伊党延续金马仑补选的合作模式，以提高胜算。

（八打灵再也27日讯）政治分析员认为，国阵在金马仑补选的胜利，将会导致巫统与伊党延续金马仑补选的合作模式，以提高胜算。

广告

阿兹祖丁：伊党势力助巫统一把

北方大学政治科学教授阿兹祖丁说，士毛月不是伊党的强区，但伊党的势力及支持率或会在士毛月助巫统一把。

不过，阿兹祖丁希望选委会将会更严厉地提醒士毛月补选不会再有种族主义的言论出现，让朝野能在士毛月补选中公平竞争。

他也认为，希盟在金马仑国席补选无法有所突破，让国阵继续在这个强区取胜，主要是因为“许下更多承诺”的竞选策略无法打动当地选民的心，金马仑选民也对希盟能兑现承诺的信心不足，因此就算如今希盟已经执政，也没有改变金马仑选民的投票倾向。

阿兹祖丁表示，希盟获得的原住民支持有所提昇，惟不足以让希盟取胜。

希盟“承诺发展”竞选策略错误

广告

他直言，希盟这次的竞选策略错误，频频承诺将为金马仑带来更多发展，但偏偏原住民要的其实不是大型发展，而是保障他们的生计。

“金马仑原住民要的是维持他们的生计及他们原本的生活方式，反而认为太多发展会影响生计。

“我想，因为国阵巫统在那裡很强，如今还与伊党合作，因此他们才能获得更高的多数票，加上一样的投票模式，所以我不感到惊讶。”

他说，国阵这次派出原住民候选人是取胜的关键，若是由国大党派出印裔候选人，反而会处于下风，与希盟及行动党的印裔候选人马诺加兰“有得打”，因此他认为国阵策略奏效，但对马诺加兰则有些可惜。

广告

金马仑补选非“对希盟公投”

另外，阿兹祖丁不认为金马仑补选如前首相纳吉所形容般是“对希盟的公投”，也不能反映对希盟过去8个月执政表现打分，因为金马仑是乡村选区，而希盟及行动党向来都在城市或半城乡选区发挥得更好。

“要希盟在金马仑胜出本就是难事，当然，希盟现在已经是联邦政府，理应获得更多支持，但（当地选民）人们对特定政党的感受没有甚么改变。”

他表示，金马仑选民在这次的补选与509大选的投票模式相似，因此这次的补选成绩，即希盟败选是在预料之内，补选投票率比全国大选来得低也导致希盟获得的票数减少。

陈亚才：南利上阵稳住原住民票

时事评论员陈亚才表示，国阵派出原住民候选人南利的策略一方面稳住原住民的支持，巫伊合作也有效提高了国阵在这场补选中获得的马来选票。

“从选举结果来讲，投票率对比509大选少了10%左右，整体上可以看到伊党的支持力量转移到巫统，不是国阵，看起来伊党加巫统（合作模式），选票是相当稳定的，我相信巫统和伊党在未来的选举，无论是补选还是下一届全国大选，他们将会进一步合作，特别在议席的安排上，互相支持，哪一个党的赢面大就给它（上阵）。”

他表示，过去几场补选，加上这一次的金马仑国席补选是巫统及伊党合作的“实验”，金马仑补选成绩显示巫伊合作是有效及可行的合作方案。

没充份实现509承诺大打折扣

至于希盟作为联邦政府却败选的原因，陈亚才认为一个不能忽视的其中原因是当地民怨。

“金马仑选民是有怨气的，一个是在地课题，比如土地及原住民课题；第二个是509以来承诺的兑现，从（补选）投票结果来看不是令人满意的。

“这一次希盟可以说是总动员，4个成员党的领袖都到金马仑，包括林吉祥及林冠英都在那边好几天，可说是驻扎在那边，但都输掉……林吉祥说如果希盟胜选就召开原住民大会，但是对比之前509的承诺没有很好的实践，所以大家对这种承诺就不是轻易被打动了，显然是有所保留。

“这一次希盟政府在补选也作出承诺，但是这个承诺因为509承诺没有充份实现而大打折扣。”

财长揭彭财务状况自打嘴巴

他也提到，财政部长林冠英揭发彭亨州政府财务状况糟糕，财政赤字很高，恐怕没能力帮忙原住民及金马仑选民，但这个论述却让联邦政府看似自打嘴巴。

“因为联邦政府也说国债很高，人家会问，你国债也很高，是不是能帮到选民？”