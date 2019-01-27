屡对孟晚舟事件发表评论‧加拿大驻华大使遭撤职 加拿大总理杜鲁多上周六（26日）表示，已免去加拿大驻华大使麦家廉的职务。麦家廉此前屡对华为首席财务官（CFO）孟晚舟引渡案发表评论，引起国内不少政治人物的愤怒。

（渥太华27日综合电）加拿大总理杜鲁多上周六（26日）表示，已免去加拿大驻华大使麦家廉的职务。麦家廉此前屡对华为首席财务官（CFO）孟晚舟引渡案发表评论，引起国内不少政治人物的愤怒。

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杜鲁多上周六发声明称：“昨晚我要求麦家廉辞去加拿大驻华大使职务，我接受了他的辞职。”但他未提及原因。

加首次出现大使遭免职

多名资深外交官和专家告知路透社，这是加拿大首次出现大使遭免职的事件。

麦家廉早前声称，孟晚舟在加拿大法庭上有良好的抗辩理由，这种说法让杜鲁多的自由党政府感到尴尬。

反对派议员和前任大使指责麦家廉作出不可接受的政治干预，严重损害加中关系。

上周四，麦家廉为自己的失言道歉后，杜鲁多同日表明未有解职麦家廉的计划。

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不过《多伦多星报》上周五引述麦家廉言论报道，若华府撤销引渡孟晚舟的要求，对加拿大来说就是太好了。68岁的麦家廉曾是自由党政府的资深内阁成员，而非老练的外交官。

布鲁克大学教授伯顿表示，麦家廉针对孟晚舟可逃过被引渡的评论，可能让北京认为其强硬策略已奏效。

曾担任驻华外交官的他表示：“他的所作所为让总理难以保住他。他必须走人。”

他表示，杜鲁多应即刻任命一名特使，著手解决这一纠纷。

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杜鲁多与外长方慧兰的发言人拒绝就麦家廉离职一事予以评论。

加拿大在野保守党领袖谢尔发推文称，在麦家廉发表干涉案件的言论的那一刻，杜鲁多就该将他炒掉。他也批评杜鲁多软弱和犹豫不决。

民调显示，自由党人仅以微弱优势领先保守党。加拿大将于10月迎来联邦选举。

目前麦家廉的职位由加拿大驻北京外交使团副团长尼克尔暂时接替，但新任驻华大使的人选仍未确定，选出新人选可能需时数个月，分析认为这使本来出现裂痕的加中关系更趋恶化，或将引发自1970年代两国建交以来，最严重的一场外交危机。

加媒：加中关系将恶化

加拿大媒体认为，麦家廉被撤职事件显示加中关系将会在短时间内进一步恶化。

加国舆论普遍认为，杜鲁多别无选择，但已陷入僵局的加中关系，将更加混乱。