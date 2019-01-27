飞车撞死游客 危险路口夺人命！马六甲拉也12路路口，今早在短短的1小时内发生2起车祸，其中1起更导致一名坐在人行道石椅上的外国男子，遭一辆宝马轿车撞死。另一起则是一辆马赛地撞倒行驶中的摩哆车。

车祸的撞击力相当强大，宝马轿车车头毁坏不堪，人行道上的石椅也被撞碎。（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）危险路口夺人命！马六甲拉也12路路口，今早在短短的1小时内发生2起车祸，其中1起更导致一名坐在人行道石椅上的外国男子，遭一辆宝马轿车撞死。另一起则是一辆马赛地撞倒行驶中的摩哆车。

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宝马被撞飞‧再撞向石椅

第一起车祸是于早上11时30分左右发生，据了解，当时有一辆红色本田轿车欲转入马六甲第12路时，与一辆蓝色宝马发生碰撞，以致蓝色宝马被撞飞到路旁一间24小时洗衣店的人行道上，而当时坐在人行道石椅上的一名外国男子来不及闪避，当场被撞死。

死者是现年64岁的法国人毛里斯，当时，他坐在石椅上，突然遭“飞”车撞上，当场横死。意外的撞击力相当强大，整张石椅被撞碎，人行道上的照明灯也被撞碎，地上血迹斑斑。

而另一辆红色本田轿车则是停在对面的一间娘惹餐馆横巷。据了解，红色本田轿车内有一对华裔情侣，而蓝色宝马轿车则由一名印裔男子驾驶。

警方接获消息后，赶往现场调查，并将死者遗体送往中央医院太平间。

同一地点车撞摩哆2伤

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正当警方还在现场调查时，大约中午12时30分，相同地点又发生一宗车祸。一辆马赛地当时准备转入马六甲拉也12路，结果撞上直驶的一辆摩哆车，造成2名巫裔男子受伤。

在场的警员马上施予援手，现场的公众协助将伤者扶起来，到一旁休息。

据了解，2名青年脚部受伤，而马赛地车上的一家大小则没有大碍。