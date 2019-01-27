与塔勒班达和约草案‧美国拟从阿富汗撤军 阿富汗极端组织塔勒班表示，美国谈判团队与塔勒班代表就一项和平协议草案达成一致，包括设定美军在18个月内撤出阿富汗，为美国近代史上历时最长的战争画上句点。

（喀布尔、白沙瓦27日路透电）阿富汗极端组织塔勒班表示，美国谈判团队与塔勒班代表就一项和平协议草案达成一致，包括设定美军在18个月内撤出阿富汗，为美国近代史上历时最长的战争画上句点。

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根据塔勒班消息人士向路透社披露的草案细节，塔勒班代表与美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅在卡塔尔进行了6天艰苦的谈判，双方旨在结束这场战争。17年前，美国在911事件后以反恐名义，联合盟军入侵阿富汗。

和平协议规定，美军必须在双方签署协议后的18个月内撤离阿富汗。

双方此次未发布联合声明，扎尔梅随即发推文称，双方谈判取得“重要进展”，近期将再次进行谈判。他补充，计划飞往阿富汗与官员会面。

他说：“此次的会谈较以往更富有成效。我们在许多关键问题上取得重大进展。

不过，我们仍在许多问题上需要进更大的努力。”

上述推文指出：“双方目前尚未敲定任何协议。我们必须确保阿富汗政府与塔勒班对话，以及确定美军撤军的路线图。”

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美国国务卿彭佩奥周六在推特上表示，他接获来自扎尔梅“令人鼓舞”的消息。

他发推文称：“美国认真看待寻求和平、避免阿富汗继续沦为国际恐怖主义的基地，以及让美军回归家园。”不过，他未提及美军撤军的时间表。

塔勒班随后也发声明称，已得知美军撤军计划的进程，惟双方需进行更进一步的谈判。

消息人士指出，塔勒班方面应华府要求，承诺不会允许国际恐怖组织“基地”和“哈利法国”（IS）利用阿富汗作为攻击美国和盟友的基地。

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他也披露，这份协议对阿富汗与巴基斯坦、印度和中国等邻国的关系有深远的影响。