美与塔勒班达协议草案·外军18个月内撤出阿富汗 阿富汗极端组织塔勒班表示，美国谈判团队与塔勒班代表上周六（26日）同意制订一项协议草案，为外国军队在18个月内撤出阿富汗铺路，有望结束美国在阿富汗持续了超过17年、也是美国近代史上在海外地区持续得最久的战争。

（喀布尔、白沙瓦27日讯）阿富汗极端组织塔勒班表示，美国谈判团队与塔勒班代表上周六（26日）同意制订一项协议草案，为外国军队在18个月内撤出阿富汗铺路，有望结束美国在阿富汗持续了超过17年、也是美国近代史上在海外地区持续得最久的战争。

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根据塔勒班消息人士向路透社披露的草案细节，塔勒班代表与美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅在卡塔尔进行了6天艰苦的谈判，双方旨在结束这场战争。17年前，美国在911事件后以反恐名义，联合盟军入侵阿富汗。

双方此次未发布联合声明，扎尔梅随即发推文称，双方谈判取得“重要进展”，近期将再次进行谈判。他补充，计划飞往阿富汗与官员会面。

美国国务卿彭佩奥上周六在推特上表示，他接获来自扎尔梅“令人鼓舞”的消息。“美国认真看待寻求和平、避免阿富汗继续沦为国际恐怖主义的基地，以及让美军回归家园。”不过，他未提及美军撤军的时间表。

塔勒班随后也发声明称，已得知美军撤军计划的进程，惟双方需进行更进一步的谈判。

根据刚达成的协议草案，现时部署在阿富汗境内的外国军队，将会在协议签署之后的18个月内分阶段撤走。

消息人士透露，塔勒班保证，不会容许恐怖主义组织“基地”及“哈里发国”武装分子利用阿富汗，攻击美国及其盟国。

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协议草案也包含停火条款，但没有定出具体时间表。