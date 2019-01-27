“忧巫伊续玩弄种族情绪”‧慕加希:希盟不会闻鸡起舞 他强调希盟政府会继续站稳立场，并不会对巫统与伊党闻鸡起舞，斗看谁比较伊斯兰化。

阿都尤努斯（前右起）、慕加希夫妇、助理张木泉与受惠者们合照 。

（吉辇27日讯）首相署（宗教事务）部长拿督斯里慕加希担忧巫统与伊党合作在金马仑国席补选胜出后，他们在该补选时玩弄的种族与宗教课题，将被带至下两场补选。

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他今早出席角头派红包予弱势家庭与长者，以及巴里文打一项小型嘉年华会后说，那种玩弄种族情绪与宗教课题的意识，与希盟政府欲打造新马来西亚的愿景及多元和谐生活产生冲突。

他强调希盟政府会继续站稳立场，并不会对巫统与伊党闻鸡起舞，斗看谁比较伊斯兰化。

他也说，他初步分析的希盟败选主因之一，是许多华裔游子因近一週后就是华人农历新年，而没回乡投票，拉低了希盟的支持率。

“一场补选并不能真正反映民心，其实国阵与希盟的支持票都减少，并不是所有马来选民都支持国阵。希盟会开会做总检讨，以在接下来的补选调整策略。”

出席者包括古楼州议员兼行政议员阿都尤努斯。角头区有120位长者及弱势群体获派红包与食品。