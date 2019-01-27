末沙布：华裔没回乡投票‧3500伊党票助国阵胜选 “伊党的3500张选票去了国阵，华人没有回来投票，巫统选票并没有增加，没有问题。”

（八打灵再也27日讯）诚信党主席莫哈末沙布说，若无伊斯兰党3500名支持者的额外选票，国阵不会在金马仑补选中胜出；他不同意第14届大选后希盟首次在补选中败选，是证明人民开始拒绝希盟的说法。

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“伊党的3500张选票去了国阵，华人没有回来投票，巫统选票并没有增加，没有问题。”

不认同人民抗拒希盟

莫哈末沙布也是国防部长。据《透视大马》报道，他昨晚出席也门战争慈善晚宴时，接受媒体采访时表示，根据希盟此前在4次补选中胜出的记录，他们有信心在来届大选中赢得金马仑国会议席。

“我们已经赢了4次，他们才赢得1次，我们有信心在大选中胜出，（败选）是因为在外工作的游子没有回家投票。

“这只是暂时性的种族问题，我相信下届大选我们可以在该议席取得胜利。”

希盟此前在双溪甘迪斯、无拉港、斯里斯迪亚和波德申补选中皆大获全胜。