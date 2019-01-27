印尼华裔富豪黄奕聪逝世‧身家86亿美元 享年97岁 印尼华裔富家和印尼第一大财团金光集团创办人黄奕聪，上周六晚上在雅加达的家中去世，享年97岁。

印尼华裔富豪黄奕聪逝世，享年97岁。（图：互联网）

（雅加达27日综合电）印尼华裔富家和印尼第一大财团金光集团创办人黄奕聪，上周六晚上在雅加达的家中去世，享年97岁。

广告

据报道，雅加达省长阿尼斯和刚出狱的前省长钟万学都送花前来致意。金光集团（Sinar Mas）董事经理甘迪透露，黄奕聪将于周六（2月2日）安葬于家族墓园。

黄奕聪以120亿美元家产晋升为印尼首富。而据福布斯杂志估计，去年黄奕聪身家达86亿美元（约355亿令吉），在印尼富豪榜上排名第三，其家族亦是亚洲富豪家族榜排第25。

黄奕聪于1923年在中国福建泉州的偏僻农村出世，7岁时随母亲南渡到印尼望加锡与父亲团聚。

1942年，日本侵略军占领印尼各地，正在读高中的黄奕聪被迫缀学，在家中协助父母谋生，他先后自办杂货店、面包饼干作坊，收购椰子加工椰干。印尼独立后，他开始经营椰油生意，并于1962年在首都雅加达创办经营进出口贸易“金光公司”，即金光集团的前身。

几年后，集团和林绍良的三林集团合股筹建比摩利椰油炼制厂，80年代初比摩利已成为印尼最大的食用油工厂，黄奕聪因而被称为“食油大王”之称，并加速发展棕榈种植业和棕油加工业的投资和发展。

到了80年代末，集团纸业的收入占集团总收入的三分之一以上，改变了集团食油业为主业的格局，并使印尼从一个纸张纸品90%靠进口的国家变成大量出口浆纸的国家，黄奕聪更被誉“纸业大王”。

广告

经过80年发展，金光集团已形成了以食品及粮油（全球农业资源产业链）、制浆造纸、房地产、金融、电信、环保再生能源的开发、医疗和教育事业为代表的全球七大核心产业。金光集团如今在印尼有近38万名员工。

在印尼，几乎人人都是金光集团产品的的客户。黄奕聪家族拥有面积广大的棕油园，几乎是8个新加坡的面积，一年总产量达967万吨，提炼棕油计138万吨，从“地上到桌上”的各种各类半制成品。

金光集团也经历过起落，集团旗下的亚洲浆纸业有限公司2001年曾拖欠140亿美元（约578亿令吉）债务，该公司也被环保组织指“过度的伐木活动”而成为众矢之的。另外，在苏哈多政权倒台后，金光集团的一些业务也被政府接管。

宣布退居第二线

1991年交棒长子

广告

黄奕聪和妻子赖淑华育有6男2女。有指黄奕聪有数名妻妾，一些报道更指他有多达40个孩子。

1991年中，黄奕聪公开宣布自己退居第二线，并指定长子黄志源为金光集团首席接班人。

据报道，黄奕聪响应“一带一路”，黄志源同样是“一带一路”倡议的拥护者与实践者，曾先后引进中国企业在印尼建厂并助力中国企业进入印尼市场。

三子黄鹏年毕业于新加坡南洋大学工商管理系，主要统筹兼顾集团所属的银行金融、租赁及保险等公司。四子黄祥年主要负责纸浆和造纸业务。五子黄柏年主管集团的房地产及酒店业，六子黄荣年则掌管集团的种植业、食油生产和经营。

已是新加坡公民、自称是“家中独行侠”的老二黄鸿年在香港、新加坡和中国商场纵横了几十年，已在海外另创事业。

黄鸿年享有“股市金手指”之誉。他早年受访时透露，其父亲常说：“印尼是我家族成长、创业、发达、赚钱的福地，有恩于我们，大难当前时，我们更应该不弃不离。”

据报道，亚洲金融风暴1997年来势汹汹时，印尼和泰国首当其冲，许许多多大小企业如雪崩纷纷倒闭。金融市场激烈波动，土产商品、纸浆价格一跌再跌，使到金光集团雪上加霜。黄奕聪当时说：“我毕生做生意，起起伏伏四五次，却始终坚持将信用、人格摆第一，绝对不欠人家一分钱！生意难做，但咬著牙还是熬过来了。”

其实，早在1988年初，金光集团已开始注销一些出现亏损、前景欠佳的公司，出售一些生意套现，集团业务也进一步精简、削减不必要开支。在一系列“瘦身”计划下，到了2001年3月，金光集团已先后偿还多达60亿（约247.5亿令吉）美元债务。60亿美元可是一笔庞大数额，金光集团清理了债务，在商界的信誉不但大振，实力也更雄厚。

黄奕聪重振旗鼓，重登印尼华裔首富宝座，动力主要来自改弦易辙后的核心业务。