倪可敏：巫伊玩种族情绪胜选‧政治恐走向危险不归路 国会下议院副议长倪可敏指出，如果马来西亚未来的建国前景，是建立在种族和宗教的极端，这将是一条不归路，也是值得全体国人深思的问题。

倪可敏在后廊派年柑时，一时童心未泯，与儿童玩互拍手掌，后右起是廖泰义、刘长一及郑国霖。

（霹雳‧太平27日讯）国会下议院副议长倪可敏指出，如果马来西亚未来的建国前景，是建立在种族和宗教的极端，这将是一条不归路，也是值得全体国人深思的问题。

广告

他说，巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山指金马仑补选胜出，是巫统与伊党合作奏效，这种玩弄种族及宗教极端牌已成功获取马来选票，是危险的趋势，当星星之火尚未燎原之时，人民须要有危机感及居安思危。

“我观察了整场补选，巫统与伊党的讲座提不出任何的政策及竞选宣言，只是一味煽动种族情绪，伊党主席哈迪阿旺甚至警告穆斯林不可以投票给非穆斯林，这是一种非常极端极左派的选举，对于马来西亚未来是非常危险的趋势。”

倪可敏今早在后廊巴刹派发年柑及红包给居民时说，希盟承认也有不足之处，并会加以深刻检讨及反省，同时将会在接下来的补选中，通过商讨及推出更好的策略，希望能挽回民心。

也是安顺区国会议员及后廊区州议员的倪可敏说，一旦巫伊两党看到上述情况奏效，他们将会越来越极端，如果不阻止这种趋势，相信在多元种族及宗教的我国，是一种非常严重的情形。

他希望政府正视这种情形并制定种族和谐法，取代煽动法令的同时，以确保多元种族及宗教是我国的建国基础，不会因为有人基于个人的利益而玩弄种族情绪。

“我一直认为，只有破产的政治人物，才会利用种族及宗教来分裂国人，一个负责任的国家领袖，要做的是如何团结国民，而非分裂国民。”

广告

涉贪前首相成网红是病态

倪可敏说，还有一个病态是涉及贪污的前首相成为网红，如果有人歌颂贪污腐败，甚至是不断追随这种作风，对国家的未来是值得大家去深刻思考，一旦人民不支持廉政，后果是非常危险。

他表示，得民心者得天下，人民有权利表达他们的意见，但竞选必须建立于双方间的政治理念及惠民政策，而非基于种族及宗教的手段，希望人民给政府更多时间去做得更好。

他呼吁全民给予政府合作，并表示尊重选民的意见，而政府仍非完美，如果做不好之处将会检讨及改进，相信人民还会继续支持希盟。