莫哈末卡立：只要续紧密合作‧“巫伊能掀海啸扳倒希盟” 巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立认为，金马仑补选成绩证明巫裔社群对希望联盟政府有所质疑，而这也意味著巫统若能继续与策略伙伴伊斯兰党紧密合作，必能如同行动党般掀起族群海啸，扳倒希盟政府。

（柔佛‧新山27日讯）巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立认为，金马仑补选成绩证明巫裔社群对希望联盟政府有所质疑，而这也意味著巫统若能继续与策略伙伴伊斯兰党紧密合作，必能如同行动党般掀起族群海啸，扳倒希盟政府。

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莫哈末卡立也是前任柔佛州务大臣，他今日通过文告对金马仑补选成绩发表看法，并指有关成绩反映出六大实况。

“一，金马仑社群不会放过言而无信的政府；二，土著社群相信巫统及伊斯兰党能为他们争取权益，反之不会选择只照顾特定群体的政党，诸如行动党；三，原住民的权益不容小觑。

“四，有能力的候选人十分重要，国阵今次派出的候选人南利莫哈末诺是一个中庸、对国家有贡献的人；五，驳斥了首相敦马哈迪指巫统、国阵已灭亡的言论，国阵重夺政权的第一步已启动；六，伊斯兰党如今是巫统的策略伙伴，如能继续紧密配合，必能扳倒希望联盟。”

莫哈末卡立也指出，巫裔在希盟内的声音很微弱、不被重视，巫裔社群意识到这一情况，有鉴于此，巫伊两党的合作，势必能像行动党在第14届大选掀起的“华裔海啸”般，在来届大选掀起声势更浩大的“巫裔海啸”。