纳吉驳斥玩弄种族情绪‧“国阵赢因巫裔恐惧火箭” 他今日走访打巴农业市集并和民众喝早茶后，受记者询问时强调，国阵并没有玩弄种族情绪，希盟的指控完全不正确。

针对希盟指国阵在金马仑补选中胜出是因为玩弄种族情绪，前首相拿督斯里纳吉对此做出反驳，并指马来人将行动党视为对马来权益的威胁，那才是普遍上马来人拒绝行动党的原因。

（霹雳‧打巴27日讯）针对希盟指国阵在金马仑补选中胜出是因为玩弄种族情绪，前首相拿督斯里纳吉对此做出反驳，并指马来人将行动党视为对马来权益的威胁，那才是普遍上马来人拒绝行动党的原因。

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他今日走访打巴农业市集并和民众喝早茶后，受记者询问时强调，国阵并没有玩弄种族情绪，希盟的指控完全不正确。

访打巴农业市集与民众喝茶

“相反，我们做的是维护和捍卫宪法内的马来人权益，同样的，我们也捍卫非马来人的权益，没有再做其他的事。”

询及他本身的受欢迎度是否在此次选胜中占有功劳，他笑说：“我不能说，难道我说我自己吗，这留给其他人评估。”

他表示，他只是根据当地人及彭亨州务大臣的要求去协助候选人，后者作为补选辅选团领导，是决定他是否应该前去助选的人。

“如果人家不要我，我就不去（助选）；如果人家要，我就去。”

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他也表示，他从补选结果中看到的确有不满情绪，这是普遍上人民的意见；而此番他来打巴还获得小纸条，写著各种当地问题，看来不只是金马仑，打巴人民也已经开始对希盟政府感到不满。

询及他是否还会去士毛月补选助阵，纳吉表示，每个地区的情况都不同，因此他会与当地领袖商讨应该採用的策略。

指“Malu apa Bossku”民间自发

他也强调，“Malu apa Bossku”不是来自他，不是策划好的事情，而是来自人民。

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“这意见是来自人民，这一切，它的图画造型、T恤来自人民，这些全部都不是我印製的，是来自人民，来自年轻人，因此它成为了一个‘劲爆’的现象。”

针对林吉祥指国阵在金马仑胜出等同于纳吉的政治回归，他指出，他不需要对林吉祥作出回应。

成为“网络红人”的纳吉获得各族人民瞩目，竞相拍照；由于身边不再如以往般有大批“人墙”

围堵，因此许多人都上前要求合照，使他背后一直人来人往。

在场者有国大党署理主席兼打巴国会议员拿督斯里沙拉瓦南、巫统打巴区部主席依山沙鲁丁。