纳吉否认补选玩种族课题‧‘巫统也不搞种族主义’ “我们所做的是捍卫马来人及非马来人的权利，就是这样而已，也有华人及印裔支持我们，如果说我们玩弄种族课题，他们（华裔及印裔）不可能支持我们。”

纳吉（右）赠送印有“Malu apa Bossku”（我的老板，害羞什么）的T恤给艾比尤斯。

（吉隆坡27日讯）前首相拿督斯里纳吉否认国阵在金马仑补选中玩弄种族课题，并强调巫统不曾站在种族主义的平台上。

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“我们所做的是捍卫马来人及非马来人的权利，就是这样而已，也有华人及印裔支持我们，如果说我们玩弄种族课题，他们（华裔及印裔）不可能支持我们。”

他今日探访马来艺人艾比尤斯（Ebby Yus）后，接受媒体询问有关国阵被指在金马仑补选中玩弄种族课题才会获胜一事，如此回应。

询及希盟金马仑区国席候选人马诺佳兰三战三败的成绩，纳吉对他有任何劝告时，他说：“可能他就是不怕输”。

另一方面，纳吉希望政府可以为有需要的艺人提供协助，他说，他在位时期有一马艺人基金会，为有需要的艺人提供协助。

“我会不时发放拨款给一马艺人基金会，我希望这个基金会可以获得保留。”