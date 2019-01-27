“皇帝”出巡万人“迎驾”‧槟迎春庙会玩转宫廷风 马来西亚Carlsberg皇帽集团盛情赞助，星洲日报、光明日报及北海斗母宫联办，配合己亥猪年以“诸事大吉，一POP万赢”为主题的槟城迎春庙会，昨晚在数以万计的民众同庆下圆满落幕，“加时”后的演出延至午夜12时30分结束，节目精彩万分，让人赞好。

主宾们祝贺民众在新的一年福喜发旺。左起是吴紫铜、陈正觉、方炎华、赖国平、柯诺琳、彭文宝、曹观友、雷盟、黄康元、容耀群、赖明珠、林荣华、潘友平、许远达及彭永添。（图：星洲日报）

（槟城‧北海27日讯）马来西亚Carlsberg皇帽集团盛情赞助，星洲日报、光明日报及北海斗母宫联办，配合己亥猪年以“诸事大吉，一POP万赢”为主题的槟城迎春庙会，昨晚在数以万计的民众同庆下圆满落幕，“加时”后的演出延至午夜12时30分结束，节目精彩万分，让人赞好。

广告

迈入第14个年头的槟城迎春庙会也由威北甲抛峇底华人体育会、马来西亚青运槟城分会及马来西亚（槟城）汉服运动协办。

“八旗子弟”“嫔妃”环绕斗母宫

从傍晚6时就已吸引民众进场守候，到了入夜时分，人潮更是络绎不绝。首先出场的是中国古装剧《延禧攻略》的排场，于晚上7时由北海斗母宫主席拿督许远达扮演皇帝进行“皇帝出巡”，出巡行列包括“皇后”拿汀苏美玲、“八旗子弟”及“延禧嫔妃”等环绕斗母宫一周，为庙会掀开序幕。

晚上9时来到重头戏，主宾拉开大红、宝蓝、钻绿及粉红色的酒瓶盖为大会开幕，并齐贺民众在新的一年福喜发旺。

曹观友：庙会成槟州品牌

槟首长曹观友致词时说，此庙会从2006年在星洲媒体中路报社广场举行，自2011年起移师北海斗母宫，星洲日报、光明日报及北海斗母宫每年都努力为庙会注入新元素，增强精彩度，让庙会成为读者及民众每年期待的重要活动。

广告

赞皇帽集团连续10年赞助

他说，Carlsberg皇帽集团从2009年开始，连续10年赞助庙会，这种回馈社会，积极参与推广及维护文化活动的企业精神，值得其他企业仿效及学习。

他说，槟州是大马最多庙会的州属之一，庙会已成为槟州的品牌。州政府向来尊重民间文化活动自由，并努力提供文化自由发展的空间，使文化获得多元及多层次发展，欢迎有志者举办更多类似活动，把欢乐带给人民。

出席者有槟州行政议员彭文宝、马来西亚Carlsberg皇帽集团董事经理雷盟、市场总监柯诺琳、企业传讯与社会责任总监赖明珠、北马高级营业经理林荣华、槟州中华总商会会长拿督斯里方炎华、北海斗母宫总务曾河桦、威北甲抛峇底华人体育会创办人赖国平、马来西亚青运槟城分会副主席吴紫铜、马来西亚（槟城）汉服运动代表陈正觉、北马华人演艺人公会会长拿督彭永添、星洲媒体集团执行董事兼首席执行员黄康元、星洲日报槟吉玻高级区经理潘友平、槟吉玻采访主任蔡振裕、槟州业务促进主任邱武才、光明日报首席执行员容耀群、总编辑陈柬郡、高级经理（广告）谢进铧、高级经理（业务促进、公共联系、行政）黄喜光及专刊主编张文亮等。

广告

雷盟（左二起）及黄康元派发红包给民众。（图:星洲日报）

槟城迎春庙会吸引数以万计的人参与和欣赏精彩的舞台表演。（图:星洲日报）