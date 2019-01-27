郭素沁：认真检讨败选‧将改善与选民沟通 行动党副秘书长郭素沁说，希盟尤其是该党会认真检讨金马仑国席补选败选，及改善与选民之间的沟通。

郭素沁（左）在黄玉珠的陪同下，为隆雪华堂妇女组主办的第十届“爱过年．庆团圆”新年文化嘉年华主持鸣锣及击鼓仪式。

（吉隆坡27日讯）行动党副秘书长郭素沁说，希盟尤其是该党会认真检讨金马仑国席补选败选，及改善与选民之间的沟通。

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她为隆雪华堂妇女组主办的第十届“爱过年．庆团圆”新年文化嘉年华鸣啰开幕后，针对金马仑补选成绩受询时表示，金马仑补选成绩反映巫统与伊党合作大打种族及宗教牌，在马来社会中的确有一定的影响力。

她坦言对该补选成绩感到失望，但对原住民支持希盟的选票增加感欣慰。

原住民慢慢接受希盟

她表示，虽然目前尚未有该补选成绩的详细分析报告，但根据网络媒体报道，希盟候选人马诺佳兰获得的原住民选票比国阵原住民候选人南利多，这意味著原住民慢慢接受希盟。

她认为支持希盟的游子没有回乡投票也是希盟获得的选票减少的原因之一。

“金马仑补选太接近农历新年，许多游子都不愿意回乡投票。在509大选，希盟在很多乡区获得游子票。”

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认游子票减少是败因之一

郭素沁说，希盟在这场补选中也意识许多选民不清楚希盟执政以来所做的正面事情，尤其是网民。

“他们一直受到情绪影响，在经济不好的情况下，负面声音涌现，所以补选得不到以往支持我们的年轻选民选票，因为他们期待的是希盟执政后马上兑现废除过路费等承诺，但他们没想到我们所处的环境，我们接收的是一艘破船。”

她表示，政府面对逾一兆令吉的债务，因此不能爽快地可以马上施行，并以东海岸铁路计划举为，政府需处理此事，以降低国家债务及还债。

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此外，针对巫统与伊党在来临的士毛月州席补选中再次合作，郭素沁说，该场补选是希盟的另一场挑战。

她表示，不认同巫伊合作的选民需以金马仑补选结果带来的效应为鉴，积极回乡投票。

盼藉新春活动发扬中华文化

另一方面，也是原产业部长的郭素沁致词时说，她希望透过新春活动拉近社团及艺术工作者的联系，将中华文化发扬光大。

她表示，这是她首次参与隆雪华堂妇女组举办的新春嘉年华会，并宣佈拨款2万令吉作为隆雪华堂妇女组的活动基金。

隆雪华堂妇女组主席黄玉珠致词时说，配合猪年，主办单位在活动会场摆设3隻不同大小的猪只前曾询问友族同胞是否对猪只装饰有意见，后者表示那是中华文化的一部份，没有异议，因此她认为若各族之间打开沟通的门，互相瞭解后就不会有太多摩擦。

“筹备过程中，有来自世界各地的游客和友族同胞对活动感兴趣，向我们询问活动详情，我们便借此向他们讲解中华文化如十二生肖等。”

她也希望透过此活动传承中华文化，散播中华文化的种子，同时也鼓励学校及年轻人参与。