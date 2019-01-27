刘华才：国阵补选获胜‧“警告希盟勿忽视民声” 他发文告说，补选的成绩是一个强而有力的指标，说明政府不应忽视人民的声音。

（吉隆坡27日讯）民政党祝贺国阵候选人南利莫哈末诺在金马仑补选中获胜。

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民政党主席拿督刘华才说，国阵在金马仑的胜利是对希盟“新马来西亚”愿望的一个重击，作为执政党的希盟在这次补选中失利，对其近几个月的糟糕表现而言是个及时的反映和警告。现在希盟必须更努力地向人民证明其有不变的承诺和能力来管理国家，正如人民所期望般。

他发文告说，补选的成绩是一个强而有力的指标，说明政府不应忽视人民的声音。

“希盟政府不应低估或忽视民众提出的问题或关注。今天的失败提醒了希盟领袖，他们是人民的代表，为人民的利益服务，并需要坐言起行。”

他说，希盟必须记住，其执政表现将一直受到民众监督；如果希盟继续让对建立一个“新马来西亚”抱有很大期望的国民失望，无休止的玩弄政治和上演政治秀，国民会毫不犹豫地通过选票来表达他们的不满。

他说，金马仑的补选结果证明，选民不会永久倒向支持希盟。希盟领袖必须吸取教训并改进，他们不应该将民众的支持视为理所当然。

“民政党希望新中选的金马仑国会议员能够为当地社区带来更多的发展和繁荣。作为一个独立的政党，我们将继续与志同道合的政党合作，共同为金马仑及其他地区的人民谋福利。”