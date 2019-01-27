黄家和：华人大票仓票数反映‧“华裔选民没回流国阵” 他说，直冷甲94%华人票，509大选时，希盟在这里的得票是881张，占总投票率的81%，国阵则有176张，这次补选希盟得票642张，占总投票率的78%，而国阵也减至156张。

（金马仑27日讯）希盟金马仑国席补选总指挥黄家和说，金马仑华裔选民没有回流国阵，因为作为华人大票仓的冷力及直冷甲投票站希盟获得的选票，前者较509大选增加了5%，直冷甲则微减3%，不过这3%是因很多游子没有回来，导致投票率下降，连带影响希盟的得票率。

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他说，直冷甲94%华人票，509大选时，希盟在这里的得票是881张，占总投票率的81%，国阵则有176张，这次补选希盟得票642张，占总投票率的78%，而国阵也减至156张。

华人大票仓冷力 希盟得票增5%

他今天接受星洲日报访问时说，冷力投票站的华人选民佔72%，希盟在509时的得票是1413票（占总投票率76%），这次补选则拿1215票（占总投票率81%），至于国阵509大选的得票是324张，今次补选的得票则是228票。

他表示，丹那拉打和碧兰璋投票站的投票结果无法反映华人票流向国阵，因为这两个投票站是混合区，不是华人区。

他说，根据509大选选民结构，丹那拉打的马来票佔38%，华人票是21%、印裔票佔35%，而原住民则佔5.1%。

至于碧兰璋投票站在509的选民结构，马来票为27.8%，华人票35.6%、印裔票22.8%及原住民13.8%。

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“我不敢说这两个投票站投票的游子很多没回来，如果就这样下结论说华人票回流国阵是不准确的。”

他说，由于丹那拉打和碧兰璋有一部份马来票，要研究这两个投票中心的选民投票倾向，也要看上届投给伊斯兰党这届的流向。

不管怎样，根据数据，丹那拉打投票站在509大选的总投票率是70.67%，这次补选的总投票率才57.12%，减少了13.55%；碧兰璋投票站在第十四届大选的总投票率是68.76%，补选的总投票率则有57.02%，也下降了11.74%。

根据选委会昨晚的官方数据，碧兰璋投票站的第四、五及六投票室的投票率，分别只有58.8%、47.4%、57.02%，在这3个投票室都是年轻人，尤其是第五投票室的投票率是最低的。3个投票室的选民人数合共1446人，而该投票中心的选民总人数是2627人。

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至于丹那拉打投票中心两个投票率最低的投票室也是第五和第六投票室，两个投票室同样有498个选民，前者的投票率只有51.81%，第六个投票室则只有46.79%。

年轻选民投票率低

由此可见，不管是丹那拉打或碧兰璋投票站，年轻选民投票率都是偏低，根据两个地方的居民说，两地的年轻华裔许多都旅居外地。

黄家和表示，近期内，他们无法分析各投票中心的各族投票顷向，甭说是投票室的种族投票情况。