黄承毅败选仍谢票‧认个人宣言惠民 盼南利参考 金马仑国席补选独立候选人黄承毅虽然败选，但他希望中选的国阵国会议员南利莫哈末诺能参考他的竞选宣言，除了协助提昇金马仑的经济之外，也帮原住民取得一定的土地来耕种。

黄承毅（右）向丹那拉打的选民谢票。

（金马仑27日讯）金马仑国席补选独立候选人黄承毅虽然败选，但他希望中选的国阵国会议员南利莫哈末诺能参考他的竞选宣言，除了协助提昇金马仑的经济之外，也帮原住民取得一定的土地来耕种。

广告

他感谢所有支持他的选民和新任国会议员，也希望希盟政府依然能兑现之前的承诺，无论在金马仑补选输赢，都会把金马仑发展起来。

他今天在丹那拉打一带向选民谢票后向媒体表示，他提名后抱著输赢不是关键的心态，把目标定在1000票，竞选时期发觉有望上升至1500票，若拿2000票左右，或许可以保住按柜金。

票仓不如预期接受成绩

“惟成绩出炉后，我发觉到有些选票并没有在我这边，包括自己主要的票仓都不如预期。我也接受这次的成绩。”

他认为，其他候选人展开的一些后续策略影响到一些选票，包括网络共识及演讲技巧，导致选票被他们拉过去，接著是他所提供的农业政策可能有一点模糊，因此未获得共鸣，不过他觉得有点欣慰的是在原住民区拿到少数选票。

他说，这可能是在辩论会内，他有提及原住民的土地问题需要获得关注，才会引起他们的共鸣。

广告

谢票时获选民鼓励

询及今天谢票选民的回应时，他说一般上选民给他正面的鼓励及支持，有一些“铁粉”觉得非常沮丧，无法接受本地出生的候选人获得的票数竟然这么少，还边说边流泪需要他安慰。

他表示，其实他获得的选票蛮复杂，该有的票他拿不到，不该有的票却又拿到，当中还包含一些印裔及巫裔的选票。

他说，走访丹那拉打谢票时，部份选民跟他说认同他的理念，他们透过电视的辩论才知道其理念，进而决定把投票给他，这个对他而言可谓额外加分。

广告

针对许多选民认为金马仑多年来面对的问题一萝萝，无论由谁执政都无法解决问题，黄承毅并不这么认为，对他而言只要联邦政府与州政府能携手认同一个方针，把地方经济搞好，这些问题都可以解决。

他举例，在国阵州政府方面，必须要有方向解决土地问题；希盟联邦政府方面则需有一个政策，包括农业政策及比较大的政策，包含顾及环境、农业、地方上旅游及提昇设施等，其实这些问题都能解决，只是需要一些时间。