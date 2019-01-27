周柏豪不再“躲”·6位数红包慰劳团队 周柏豪昨晚来马为演唱会宣传造势，提到新年将至，他透露，去年新年期间和太太“逃到”国外旅行，今年准备好6位数红包“找数”！

周柏豪来马为演唱会造势，现场超宠粉，自拍、拥抱都来者不拒。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）周柏豪昨晚来马为演唱会宣传造势，提到新年将至，他透露，去年新年期间和太太“逃到”国外旅行，今年准备好6位数红包“找数”！

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2018年可谓周柏豪的丰收年，戏剧、演唱会接踵而来，谈及新年将至，他透露今年准备好6位数红包“找数”，慰劳辛苦的工作团队以及亲戚朋友，笑说：“大家放心，今年不会躲了！”

周柏豪昨晚为2月23日在云顶云星剧场举办的《One Step Closer》演唱会来马宣传造势以及会见大马粉丝。活动上，有位可爱的小粉丝成功吸引周柏豪的注意，奈何小粉丝太害羞，被邀请上台却狠心拒绝，令周柏豪惨“吃柠檬”。他直言，非常喜欢小朋友，但暂时未有生子计划，目前先专注为工作打拼。他自言是个好爸爸，担心会因工作分心，没能好好陪伴孩子，待事业稳定再做规划，“我希望我未来是一个好爸爸，我也相信我会是。”

周柏豪前一晚在香港工作到深夜便赶搭凌晨6时的飞机来大马，前往造势活动的途中碰上大塞车迟到将近1小时，忍不住趁机补眠，但他笑言，见到粉丝瞬间能量满满，丝毫不觉得累。（图：星洲日报）

暗示《使徒3》开拍

前阵子忙于准备演唱会的周柏豪在中港两地巡回近2年，终于来到大马站，也是巡演最终站，周柏豪自言一定会不舍得，他透露之前在广州站哭到无法唱下去，“这一次希望自己会‘大个仔’不影响整个表现”。另外，他也希望大马站能够顺利完成后空翻动作，“之前在上海站后空翻失败，差点头着地，内心自责不已，希望大马站能够顺顺利利。”

谈及演唱会精彩亮点，当然少不了“爆肌”为粉丝发送福利，并打趣笑说：“我已经准备好脱了，但也要视观众的掌声给不给力，若很小声就慢慢的脱咯！”他笑言，为了保持体型，近年来不但吃得清淡，更要辛苦戒口，不过这次难得来得大马却忍不住嘴馋“破戒”，加上新年将至，决定在演唱会前来个小放纵，“过年嘛就是要吃胖一点，太瘦会被亲戚问是不是过得不好。”

谈及近况，他透露今年会有4部电影以及一部电视剧《多功能老婆》，年中将会接拍新剧，“是之前拍过连续剧的续集，有点动作戏，要拿枪、穿避弹衣、骑摩哆车……（《使徒行者》系列？）”他即“装傻”笑说：“不是我说的啊！”暗示《使徒3》即将开拍，令人期待。