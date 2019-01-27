马诺佳兰：或设选区协调办公室‧希盟续服务金马仑选民 在金马仑国席补选中败阵的希盟候选人马诺佳兰说，希盟须继续服务金马仑选民，因此或会在金马仑设国会选区协调办公室。

原住民青年巧遇谢票的马诺佳兰，马上上前给他大大的拥抱。

（金马仑27日讯）在金马仑国席补选中败阵的希盟候选人马诺佳兰说，希盟须继续服务金马仑选民，因此或会在金马仑设国会选区协调办公室。

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他说，虽然希盟这次败选，但他们会继续前进，准备应战第十五届大选，而他本身不管选民是否投给他，他都会继续努力，争取他们的支持。

到冷力巴刹一带谢票

他今日在行动党丹那拉打区州议员张玉刚的陪同下，前往冷力巴刹一带谢票时说，他向选民承诺会解决农耕地的临时地契问题，他现在依然会这样做，并与任何一方包括彭州政府合作解决问题。

对于他早前在金马仑候选人辩论时说过，如果中选将针对彭州原住民习俗地，控告彭州政府，他说：“我已与律师团队一边观察总检察长提控吉兰丹州政府的过程，一边收集彭州侵佔原住民的资料，因为这个案件将会成为先例，会影响其他同类案件的判决。”

马诺佳兰谢票时，受到许多民众的鼓励，有者为他感到可惜，有原住民年轻人还给他和女儿大大的拥抱。

张玉刚：虽吃败仗却看清事实

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张玉刚表示，尽管希盟吃了败仗，但却让希盟领袖和内阁部长看清很多东西。

他举例，因为这次补选，领袖和部长们都深入到原住民区，他们会发现，为何国阵能够牢牢控制原住民票，而联邦政府机构的原住民发展局这么多年根本没有发挥其效能，到目前还为国阵所掌控，包括这次补选还成为国阵的竞选机器。

“这次补选，让他们看到，小小的一个机构竟会有如此大的影响力，进而去检讨和纠正问题。”

他说，原住民发展局每年都获得数亿令吉拨款，但迄今原住民都面对基本设施的问题。

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无法争取投伊党马来票

他也感到欣慰，尽管他们在这次补选很努力带出金马仑人民面对的问题却被转移了方向，但广大人民多少会关注到，金马仑不只是个风景天气怡人的旅游胜地，当地人也面对许多问题。

他受询时说，这次投票给希盟的马来人仍维持在与509大选一样的10%，希盟无法争取到509大选时投给伊斯兰党的马来票，问题在于巫伊在竞选期大炒在雪州兴都教风波中牺牲消拯人员阿迪。

“他们从竞选期第一天炒到最后一天，所以希盟不会怪马来选民不投票给我们。”

他说，希盟若要在来届大选保住联邦政权，一定要在未来几年处理巫伊的攻势和解决垦殖民面对的问题。