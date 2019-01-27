纳吉：SST税收超标人民水深火热‧“希盟应每月送人民“大礼” 前首相拿督斯里纳吉讽刺财政部长林冠英为销售及服务税（SST）的税收超标而沾沾自喜，但却让人民生活在水深火热中。

（吉隆坡27日讯）前首相拿督斯里纳吉讽刺财政部长林冠英为销售及服务税（SST）的税收超标而沾沾自喜，但却让人民生活在水深火热中。

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他也提醒人民，希望联盟政府每个月都有“大礼”送给他们。

“上週，林冠英非常自豪销售及服务税（SST）在去年最後4个月的税收超过了政府预期40亿令吉，达到54亿令吉，增加了34%；他还为直接税收增加了11%，达到1370亿令吉引以为傲，包括公司税和个人税。”

他说，但希盟政府仍然对此感到不满意，希盟政府每个月都会给人们一份“礼物”。

水电费调涨SST扩大征税

“不要忘记，全国的水费正在上涨，並将在今年上调20%，此外，大多数用户受惠的20令吉电费回扣计划从1月开始被取消了，那些过去不用支付分毫的人在这个月开始要付费了。”

他指出，商用电费从3月起调涨，而且从3月起，SST将扩展到4项新服务，包括娱乐休闲公园管理服务、经纪安排和赞助商担保，清洁和提供培训和辅导。

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“想要一点娱乐的兒童、在洗衣店洗衣服的人民、想要购买股票的投资者、想要参加培训课程增加知识的人，将从3月1日开始要缴税。”他说，4月将会开始征收糖税，谁想要喝可乐，就要支付每公升40仙的税给林冠英。

他说，5月起那些不属於B40低收入群的人不能再接受RON95汽油和柴油补贴，汽油價格将会“小幅度”中涨高。他指出，从6月开始，要前往其他国家或地区的人需支付每人20至40令吉的離境税，预计电费和天然气價格将在7月再次上涨。

他说，一马援助金（BR1M）已经在今年被减少或取消，包括给单身人士的援助，在国阵政府时期给予的许多援助都被终止了。他说，與此同时，政府的赤字持续上升、政府债务上升、经济下滑、生活成本上升。

“那些说过国阵用消费税（GST）压榨人民的人去了哪裡？那些指责国阵不关心人民的人在哪裡？他们躲在哪个有冷气的洞穴去了？”