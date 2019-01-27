“马中友好世代相传”‧马中企业家联会发布贺岁片 配合农历新年的到来，马来西亚-中国企业家联合会（PUCM）发布贺岁短片，致力呈现马中关系友好，与当地社会和睦相处，同欢共庆新春佳节的画面，同时以此庆祝马中建交45周年。

马来西亚-中国企业家联合会（PUCM）的视频寓意“马中友好、世代相传”，多元种族弘扬中华文化的精神。

（八打灵再也27日讯）配合农历新年的到来，马来西亚-中国企业家联合会（PUCM）发布贺岁短片，致力呈现马中关系友好，与当地社会和睦相处，同欢共庆新春佳节的画面，同时以此庆祝马中建交45周年。

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该短片时长4分23秒，主题为“马中友好、世代相传”，前半段主要以马中三代共聚一堂，庆新年为主轴；后半段则是马来西亚-中国企业家联合会派出代表献唱佳节名曲《财神到》。

视频一开始是某次新年的家庭聚会，男主角和印裔同胞正在下传统中国象棋，随著其他种族的小朋友加入后，华裔小朋友凭著对棋局的掌控，一个反将杀棋结束战局。后来，三代人同堂演绎华人传统习俗文化知识，给新生代讲述马中建交的历史与两国友好关系发展的历程，希望年轻一代继续传承，寓意“马中友好、世代相传”。

忙碌女儿无法回家陪母

国油新年视频催泪

国油（Petronas）今年所呈献的农历新年视频时长4分19秒，在视频上载一天后已有41万4560的点击率，内容以一对母女在筹备新年的过程为主轴。然而女主角因长期的工作繁忙，无法陪伴母亲准备新年用品，甚至在除夕夜让母亲独自一人过。

故事开始从母亲为迎接新年的到来，亲自裁制送给女儿的衬衫。要求女儿在年夜饭穿上“我爱妈妈”（其爱是用心形代替，寓意著用心去爱妈妈）的图形衬衫。惟女儿似乎略显嫌弃，反而以送上智能手机转移话题，以物质满足妈妈的需求。

随著除夕夜将至，女主角依然事业为重，以工作繁忙为由无法陪伴母亲筹备新年。年迈的母亲攀上高梯一人挂饰灯笼，独自准备节庆用品。而女主角在接获上司的要求后，在除夕夜抛下母亲，选择到国外工作。

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在除夕当晚，误以为母亲病倒送医的女主角，在经过一番惊吓后在母亲面前痛哭流涕，道歉自责不应留下母亲。母亲伟大体谅女儿事业为重，最后两人身处两地，使用手机视频通话聊天，同时母女俩共同身穿心形图案的衬衫。