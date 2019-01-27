公众粉丝涌到灵堂·千人排队送别冯伟衷 数以千计的公众与粉丝涌到冯伟衷的灵堂现场，把四周组屋、马路及咖啡店挤到水泄不通，准备夹道哭别冯伟衷，送他最后一程。

冯伟衷的母亲（右起）、二哥和父亲现身灵堂，向“小瓜”（家人对冯伟衷的昵称）道别。

（新加坡27日讯）数以千计的公众与粉丝涌到冯伟衷的灵堂现场，把四周组屋、马路及咖啡店挤到水泄不通，准备夹道哭别冯伟衷，送他最后一程。

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冯伟衷今天下午出殡，灵堂周围笼罩着凝重气氛，大批粉丝和公众纷纷早上纷纷抵达灵堂周围守候。他们都聚集在灵堂附近的咖啡店和马路旁，耐心等候下午的军事丧礼，送别这名年轻有才的演员。

《联合晚报》记者早上8时15分抵达设在麦波申巷第82A座综合亭的灵堂时，附近咖啡店和灵堂外已有约数十名公众和粉丝排队等候。

到了早上10点，公众陆续前来向伟衷致意，队伍再次形成，至12时为止人潮越来越多，到场的公众数以千计，大家神情肃穆，秩序井然。

开放给公众参与的追思于中午12时结束后，直至下午1时30分属于家属私人时间，不允许媒体和公众拍照录影。

午言媒体的工作人员也在灵柩前站成一排，形成人墙，阻挡公众拍照。

媒体随后在下午1时30分回到灵堂划分的媒体区采访告别式，约3时15分将由国防部举行军事丧礼。遗体于下午5时在万礼火化场火化。

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冯妈妈不舍告别幼子

据记者观察，冯妈妈午前在大儿子的搀扶下徐徐走向灵柩，父亲则由亲友搀扶。

满脸憔悴的她，自冯伟衷出事以来已经撑不起了，只见她扶棺向亲爱的小儿子告别，脸上尽是不舍与哀伤。冯伟衷父母在灵柩前逗留几分钟后，就到一旁休息。

军人灵堂敬礼。

《最佳伙扮》明重新上映

盈利全数归冯伟衷家人

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冯伟衷2016年主演的电影《最佳伙扮》，从后天（29日）起，重新在指定电影院上映，所得盈利全数归给冯伟衷的家人。

电影商Encore Films昨天凌晨3时在脸书贴文上表示，这些电影院包括GV嘉华院线（狮城大厦和淡滨尼）、Cathay国泰院线（宏茂桥城和百汇广场）、Shaw邵氏院线（水滨坊购物商场）及WE院线（金文泰）放映。

导演兼制片人李慧娴说，和冯伟衷在拍摄电影时合作愉快，她把他当成弟弟看待，他的离世对自己打击很大。

此次重新放映电影，是想为他做一些事，所有盈利将归给冯伟衷家人。她说：“冯伟衷的心愿是希望能在演艺事业大放异彩，并在演技上获得肯定。我希望尽自己力量，为他完成心愿。”

午言媒体负责人许振荣则说，希望这次电影的重新上映能让大家重温他的旧作，《最佳伙扮》是他演艺事业的里程碑，希望更多人能有机会欣赏他的演出。

《最佳伙扮》在2016年累计超过130万元的票房，主要演员包括冯伟衷、陈伟恩和四叶草等人。这部校园励志电影以角色扮演（Cosplay）为主题，剧情讲述一群中学生好友Royston（冯伟衷饰）、Violet（四叶草饰）及郝仁（陈伟恩饰）的追梦旅程。

胡佳琪再崩溃痛哭

胡佳琪今早再度崩溃痛哭！

冯伟衷的女友胡佳琪今天早上11时40分抵达灵堂。

胡佳琪虽然带着口罩出现，但难掩悲伤情绪，看起来很憔悴，一直挽着冯伟衷二哥的手。她后来在灵堂旁边崩溃痛哭，姐姐胡佳嬑、艺人陈澍城、方伟杰和包勋评上前安慰她。