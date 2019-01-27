冯伟衷举殡·致意人龙不断·老粉丝弹唱致意场面心酸 万人送别冯伟衷，排队吊唁的公众、粉丝不间断，队伍中包括看冯伟衷在戏剧作品中长大的86岁轮椅嬷，还有69岁阿伯带吉他弹唱《云河》和《往事只能回味》致意，场面心酸。

卓福气带来吉他，并在排队时高唱一首《往事只能回味》送别。

（新加坡27日讯）万人送别冯伟衷，排队吊唁的公众、粉丝不间断，队伍中包括看冯伟衷在戏剧作品中长大的86岁轮椅嬷，还有69岁阿伯带吉他弹唱《云河》和《往事只能回味》致意，场面心酸。

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《新明日报》报道，新加坡知名艺人冯伟衷（28岁）本月初到纽西兰怀乌鲁（Waiouru）参加代号为“霹雳战士”（Thunder Warrior）的实弹演习，上周六（19日）本地时间下午2时05分左右在维修155毫米榴弹炮车（Singapore Self-Propelled Howitzer，）时受重伤。经过4天搏斗后，冯伟衷于新加坡时间24日晚上8时45分不幸离世。

设在麦波申巷第82A座综合亭的灵堂从昨天中午12时至今天中午12时，开放给公众吊唁。排队要向冯伟衷致意的人龙不间断，估计过去24小时有来自全岛不同地区的上万公众涌到灵堂，队伍中有年轻人也有年长者，还有不少家长带着孩子前往，可见冯伟衷深得各阶层观众的心，当中就包括86岁的轮椅嬷苏亚碰。

“我本身很喜欢冯伟衷，从他演《小飞人》开始到后来的《虎妈来了》等，看着他从童星变成大人，可说是看着他长大。现在他突然走了，我真的很舍不得。”

苏亚碰因双脚无力，加上现场可能要久站，因此只好坐轮椅来，女儿及女婿也跟着陪同。

住裕廊东的卓福气（68岁）则亲自带来吉他，并在排队时高唱一首《往事只能回味》，借此来缅怀这位杰出艺人。过后当他进入灵堂时，则弹唱了30秒邓丽君的《云河》。

“现在他离开我们，我选择唱这首邓丽君的歌，也祝福他能在浩瀚云河中安息。”

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大马粉丝民众越堤吊唁

吊唁者除了新加坡人，也有来自大马的粉丝及公众，经纪人许振荣表示，这让他们感到意外的同时，也非常欣慰。

许振荣今天凌晨接受访问，“代表”冯伟衷向大家致谢。“他看到这样的场面应该会感到很欣慰，他现在回头看，可以很开心地离开。”

据知情人士透露，冯伟衷殓葬花费5万（15万令吉），不过许振荣仅说：“基本上我只要求黑白为主，他喜欢黑色，但总不能够黑漆漆，大家也知道我喜欢白色，所以有点私心，我选择了白色，费用没有去预算。”

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