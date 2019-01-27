耗资165万 明年建竣．诗巫首座兴都庙 动土 在诗巫安家落户的约三百名印度人，一直渴望在本地拥有一座正规传统兴都庙。

诗巫马哈马里安曼兴都庙昨早举行动土礼，右起为诗巫马哈马里安曼兴都庙理事会顾问刘恭财、主席玛诺、州政府其他宗教单位主管雅南詹谷。

（诗巫27日讯）在诗巫安家落户的约三百名印度人，一直渴望在本地拥有一座正规传统兴都庙。今早他们终于迎来诗巫马哈马里安曼兴都庙动土礼，这座诗巫首座兴都庙程耗资165万令吉，预计将于明年竣工。

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该庙理事会主席玛诺指出，早在1920年，该会便建了一个小亭作为马哈马里安曼兴都庙临时庙宇，1971年迁至好吉路（诗巫监狱局草场旁）。因济情况并不允许他们建造传统兴都庙，1972年只能建起一栋两层楼建筑物，充作临时庙宇与会所。



他说，明年将是马哈马里安曼兴都庙成立100周年纪念，届时将举办庆祝活动，而新建的兴都庙将成为诗巫乃至于砂拉越的地标之一。



即将兴建的兴都庙拥有一个开放的祈祷空间，也备有一个印度宝塔，该宝塔将聘请印度建筑工人建筑。塔高度约29尺，主要放置神灵和其他神物的雕像。



玛诺指出，建庙经费庞大，他希望已拨款10万令吉的砂政府其他宗教单位（UNIFOR），未来将继续资助该庙。此外，教育、科学及工艺研究部助理部长（教育及工艺研究）兼地方政府及房屋部助理部长（房屋及公共卫生）安华拉拜亦已拨款30万令吉的乡村转型计划（RTP）给该会，并允诺会再拨10万令吉乡区小型计划（MRP）。