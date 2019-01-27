身穿唐装红衣‧华穆协会团圆宴庆新春 配合华人农历新年，马来西亚华人穆斯林协会日前在清真饭店举办“2019年新年团员晚宴”；有者身穿唐装，有者衣著颜色俏红，店内弥漫著浓浓的喜庆气息，全场笑声不断，合乐融融庆团圆。

祖基菲利莫哈末（中）首次身穿唐装与华人穆斯林共庆农历新年。左一起为刘孝祥、巴都卡拉惹及旺鲁麦兹，右一起为马琦、陈振泉及叶永兴。（图：星洲日报）

（吉隆坡27日讯）华裔穆斯林齐聚一堂，团圆取乐合家欢，传承文化庆新年。

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配合华人农历新年，马来西亚华人穆斯林协会日前在清真饭店举办“2019年新年团员晚宴”；有者身穿唐装，有者衣著颜色俏红，店内弥漫著浓浓的喜庆气息，全场笑声不断，合乐融融庆团圆。

盼淡化华社对华穆误解

马来西亚华人穆斯林协会会长叶永兴在晚宴结束后向星洲日报记者说，该协会自1994年创办迄今已有25年，每年所举办的农历新年宴会，旨在淡化华社对华裔穆斯林的误解。

“信奉伊斯兰后不意味忘祖背宗，我们既可保留自己姓氏、中文名，也可身穿唐装遵守华人文化和风俗习惯。除了清真食品和不能进行宗教仪式以外，并没有与其风俗习惯相悖之处。”

另一方面，叶永兴透露，该协会将于4月22至24日主办第一届马来西亚华人穆斯林国际会议，同时邀请各地华裔穆斯林，促进国际友好交流。

出席者包括联邦直辖区宗教司拿督祖基菲利莫哈末、刘记清真饭店主刘孝祥、伊斯兰法律顾问旺鲁麦兹、拿督陈振泉及前总会长拿督马琦等。