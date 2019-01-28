来自巫统76支部·5000人过档民兴党 （山打根27日讯）山打根及京那巴当岸区巫统共76个支部超过5000名成员，今日齐齐加入人民复兴党。

民兴党秘书长罗雷多峇杜亚（前排左二）接收新成员的入党表格。

（山打根27日讯）山打根及京那巴当岸区巫统共76个支部超过5000名成员，今日齐齐加入人民复兴党。

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民兴党秘书长罗雷多峇杜亚在今日在利达镇为京那巴当岸区民兴党办事处主持开幕仪式暨会员入党仪式后受访时表示，除了担巴索区州议员拿督慕斯巴占里已宣布加入该党外，将有更多人加入该党。

“我们暂时不会宣布是谁，让首长拿督斯里沙菲益作出宣布。”

他表示，加入民兴党者，无论新人或旧人，都需要为党作出努力，巩固该党及让党更进步。

罗雷多说，现在的民兴党已不是单一族群政党，而是拥有3大族群即华裔、巫裔及印裔的政党，并相信该党将能够引领沙巴州迈向进步。

3500支部申请待批

罗雷多说，民兴党自去年11月开始，陆续向社团注册局申请成立约3500个支部，这些支部当中有新成立的，也有些是旧有组织重新注册，这些申请目前仍在社团注册局进行审批。

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至于社团注册局会批准多少个，这并不是他的职权范围。一般而言，只要会员人数达50人以上，即可申请注册支部。

他说，根据该党今年首场的会议记录，共有300个有注册的支部成员出席，他希望社团注册局能够尽快处理相关申请。

出席上述活动者，包括前山打根巫统支部妇女组主任诺莱妮及民兴党苏高区州议员拿督沙迪阿都拉曼等。