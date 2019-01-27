12呎胖嘟嘟双手持春联金元宝‧甲鸡场街财神爷贺岁 随著戊戌年吉祥物“旺旺旺”功成身退，闻名海外的马六甲鸡场街文化坊迎来己亥年吉祥物“财神爷”，并在今午12时30分成功“升空”，站在鸡场街三叔公土产店二楼外，并耗时半小时完成捆绑、升吊、安置及锁定工作，平安地欢迎各界访客到来。

郑国球（右）和李传财乘坐吊车在高空祝贺各界“老板兴兴”！（图：星洲日报）

（马六甲27日讯）鸡场街，财神到！

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一尊12呎胖嘟嘟“财神爷”，双手各持“老板兴兴”春联及金元宝，笑脸盈盈伫立在鸡场街文化坊二楼店面外，祝福各界“诸事顺利”和“诸事大吉”！

随著戊戌年吉祥物“旺旺旺”功成身退，闻名海外的马六甲鸡场街文化坊迎来己亥年吉祥物“财神爷”，并在今午12时30分成功“升空”，站在鸡场街三叔公土产店二楼外，并耗时半小时完成捆绑、升吊、安置及锁定工作，平安地欢迎各界访客到来。

吉祥物耗时三周制作

“2019己亥年财神到”吉祥物由金马媒体广告有限公司负责制作，AIQ智合集团赞助，重量为500公斤，花费三个星期制作。

甲州己亥年新春年景布置嘉年华工委会主席拿督郑国球州行政议员、甲市区国会议员邱培栋、金马董事经理李传财、AIQ智合集团战略总监拿督斯里颜上瀛博士、副总裁拿督斯里陈隆顺和创意总监李富兴，皆在场见证“财神爷”置放过程。

李传财表示，财神爷吉祥物附有“财神到”字样，并手持近年流行的祝福语“老板兴兴”，希望商家都能兴兴，财源广进。

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郑国球亦感谢商家出钱出力为春节增添喜庆，并认为此举有助于提升各族和谐的指数。

近10年来的每个农历新年，鸡场街的吉祥物都是甲州旅游焦点，曾亮相的吉祥物有“一个马来西亚兴旺祥龙”、“郑和宝船”、“灵猴”和“旺旺旺”。