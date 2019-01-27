马明办共联邦贸易研讨会‧商讨女企业家经贸角色 我国将在周二（29日）举办为期两天的“在共和联邦的包容性贸易”研讨会，商讨女企业家在国际贸易和经济活动的角色。

（吉隆坡27日讯）我国将在周二（29日）举办为期两天的“在共和联邦的包容性贸易”研讨会，商讨女企业家在国际贸易和经济活动的角色。

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国际贸易及工业部副部长王建民指出，这主题为“女性在数码经济及国际贸易的公私对话”研讨会，将由副首相拿督斯里旺阿兹莎主持开幕。

王建民：推介女企业家App

他向马新社说，活动亮点将是推介为大马女企业家而设的特别手机应用程序。

“‘She Trades in the Commonwealth’应用程序是由国际贸易中心开发的，它是世界贸易组织与联合国联合成立的附属机构。”

他说，有关应用程序不只是联系更多女企业家，同时也促进更开放及公平的贸易予她们。

他解释，“SheTrades”倡议是致力让贸易相关事项和政府合约更透明，以及允许更多女企业家参与合约竞标程序及国际贸易活动。

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“这是很重要的，因为在目前情况下，企业及政府机构倾向男性，现有参与者通常依赖现有的网络。

助女企业家创造商机

“由于大部份女企业家以小规模开始，她们可能还无法融入现有网络。因此，我积极看待这努力，可协助我国及联合国女企业家创造更多的机会及解决贸易壁垒。”

对于女性参与本地贸易，王建民认为，现在有更多女性参与电子商务活动，因为这管道提供她们灵活性，可以在任何地方工作包括住家。

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“我希望一些成功女企业家故事可以（在活动中）分享出去，我国女企业家可以抓住机会，扩大她们的业务，与500名来自22个共和联邦国家的企业家建立网络。”

这项研讨会是由国际贸易中心及共和联邦秘书处主办，大马政府为伙伴单位。