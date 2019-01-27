星洲好礼大派送.250份麦片20分钟派完 星洲好礼大派送！昨日下午2时30分在马当味源港路盛安贸易（Ozura Trading Sdn Bhd）所进行的新春大派送活动

大批民众等候大派送活动的开始。

（古晋27日讯）星洲好礼大派送！昨日下午2时30分在马当味源港路盛安贸易（Ozura Trading Sdn Bhd）所进行的新春大派送活动，获得热烈反应，250份三合一Morning Good巧克力麦片不到20分钟便被兑换一空！

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盛安贸易主要销售不锈钢及塑胶产品等，每个月都会从中国及印尼进口新产品。



现在配合农历新年来临，大批进口各种价廉物美的钢制或塑料制时尚家庭用品，让民众有大量选择。



这些家庭用品包括不锈钢锅、电蒸锅、盛装食品及饮料容器等。琳琅满目的商品，必有一种适合你。



此外，各种商品也整齐成列在展示架上，且在热心工作人员帮助下，绝对可选到最合适商品。



配合春节，从即日起至2月4日，盛安贸易营业时间为早上8时30分至晚上7时。盛安贸易地址为Plot 1，Block 8，Lot 404，Jalan Matang-Batu Kawa，93250 Kuching，联络电话为016-8889612。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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