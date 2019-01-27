上天也为冯伟衷哭泣·火化场突刮风下大雨 冯伟衷今天下午出殡，灵堂周围笼罩着凝重气氛，大批粉丝和公众纷纷早上纷纷抵达灵堂周围守候。他们都聚集在灵堂附近的咖啡店和马路旁，耐心等候下午的军事丧礼，送别这名年轻有才的演员。

（图：联合早报）

（新加坡27日讯）冯伟衷今天下午出殡，灵堂周围笼罩着凝重气氛，大批粉丝和公众纷纷早上纷纷抵达灵堂周围守候。他们都聚集在灵堂附近的咖啡店和马路旁，耐心等候下午的军事丧礼，送别这名年轻有才的演员。

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吊唁者除了新加坡人，也有来自大马的粉丝及公众，经纪人许振荣表示，这让他们感到意外的同时，也非常欣慰。

许振荣今天凌晨接受访问，“代表”冯伟衷向大家致谢。“他看到这样的场面应该会感到很欣慰，他现在回头看，可以很开心地离开。”

冯伟衷灵柩3时半在灵堂出殡时，现场阳光普照，不过就在要前往火化场处却突然刮风下大雨。

当灵柩抵达火化场时，现场却停了雨，仿佛上天也在为冯伟衷流泪，但不想雨水打扰到军事葬礼。

冯伟衷的军事葬礼在新加坡武装部队军乐队吹响号角后正式结束，冯伟衷遗体也在家属及亲友伴同见证下送往火化。

武装部队仪仗队也在灵柩送入火化时，在礼仪厅外朝天鸣响三枪，向冯伟衷致敬。

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据知情人士透露，冯伟衷殓葬花费5万（15万令吉），不过许振荣仅说：“基本上我只要求黑白为主，他喜欢黑色，但总不能够黑漆漆，大家也知道我喜欢白色，所以有点私心，我选择了白色，费用没有去预算。”