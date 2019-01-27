180万买卖机器弊案‧拿督级董事10万保释 2名公司董事包括一名拿督日前被延扣5天，以协助调查约180万令吉贪污及虚索案后，已在今天获释。

（布城27日讯）2名公司董事包括一名拿督日前被延扣5天，以协助调查约180万令吉贪污及虚索案后，已在今天获释。

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推事莫哈末布克里允准他们分别以反贪会10万令吉口头担保及2名担保人保外。

较早前，这2名嫌犯从本月23起被扣留至25日，接著再被延扣3天至明天，惟已提早在今天获释。

3男女嫌犯全获保释

另一名被扣留的女嫌犯是保险代理，她则在本月25日获得反贪会1万令吉口头担保及1万令吉保外。

反贪会援引2009年反贪会法令第17（a）及18条文调查此案。

根据反贪会早前消息，3人涉嫌为一家公司购买机器交易中，收取工厂机器供应商的贿赂，其中2人是该公司董事及拥有股份。

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他们于上周二在反贪会总部录供后被扣留，现年44岁的拿督在中午约12时被扣留，另一名也是公司董事的男嫌犯（51岁）在相隔一小时后被扣留，至于职业为保险代理的女嫌犯（29岁）则在下午2时被扣留。

涉200万贿金案

前经理获释另一方面，涉嫌收取超过200万令吉贿金案的一家公司前高级产品经理被扣留5天协助调查后，也在今天获释。

该名40岁嫌犯获得反贪会10万令吉口头担保及2名担保人保外，也把护照交给反贪会保管。

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反贪会消息人士说，嫌犯涉嫌向一家公司收取贿金作为酬劳，以批准卖家发给该公司的退款单（nota kredit），以便获得回扣、奖掖和电脑零件广告。

嫌犯于上周二昨天在反贪会总部录供后，在下午4时35分被扣留。