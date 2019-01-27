林立迎：现有机会讨清白‧“纳吉应助警告发刘特佐” 民主行动党甲洞区国会议员林立迎抨击前首相纳吉，一再声称自己在1MD B这个全球最大金融丑闻中是无辜的，却不拿出任何证据。

（吉隆坡27日讯）民主行动党甲洞区国会议员林立迎抨击前首相纳吉，一再声称自己在1MD B这个全球最大金融丑闻中是无辜的，却不拿出任何证据。

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他在文告中说，纳吉现在应该马上协助警方，告发刘特佐及其家人，这是纳吉的黄金机会揪出他所认为“真正的”罪魁祸首，以洗清他的污名，证实他的清白，同时还能为国家立下大功，逮捕那些差点搞垮国家金融的人士。

“巫统及其他国阵成员党也应该提供悬赏金以获取刘特佐及4名同党的线报，协助他们的前老板洗刷在1MDB案件中面临的一切指控。”

林立迎认为，此外，警方也必须将刘特佐的兄弟姐妹也列入通缉名单，包括在其香港公司晋玮金融（JynwelCapital）担任董事经理的哥哥刘特升及其在英属维京群岛担任律师的姐姐刘敏宁。

“刘特升被指涉及透过多层金融交易洗钱；至于刘敏宁在之前的律师事务所负责英属维京群岛的阿尔巴PJS投资有限公司（简称阿尔巴BVI）的事务，同时也在英国维京群岛最高法院担任律师，相信她熟知金融离岸架构，也擅长为家族设立公司，并且也已这么做。”