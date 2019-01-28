水灾区有海豚邮轮？·网民修图秀创意 （山打根27日讯）发佳布丹那镇出现邮轮？而且还有多条海豚在水中畅游？原来只是网民一时心血来潮，制作P图大展创意。

（山打根27日讯）发佳布丹那镇出现邮轮？而且还有多条海豚在水中畅游？原来只是网民一时心血来潮，制作P图大展创意。

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昨日（26日）的一场长命雨，根区多个地点陆续发生严重水灾，其中发佳布丹那镇一超市外的灾情甚为严重，水位淹过脚踝成“泽国”。

天灾固然令人大感无奈，一名网民却为之灵机一动，继而在脸书上发挥创意，将网上流传的水灾图改为一张张的趣怪恶搞图，如在水灾图内加上邮轮、海豚及潜水艇，颇有创意，令人看后忍俊不住。

这名网民将发佳布丹那镇一超市外的水灾图修饰加上一艘豪华邮轮，相当逼真，也让这张水灾图瞬间“升华”不少。另外，他在另一张P图内加上数条从水中一跃而出的海豚，似乎形容发佳布丹那镇因水灾而变成一片汪洋。

有关帖文一出后，引来不少网民留言热议。至截稿为止，该帖文已有120个赞及心情按钮，29条留言及22次转发。