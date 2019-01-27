男童感染“吃肉病菌”·蚊虫叮咬险截肢 男童被昆虫叮咬，母亲起初不以为意，不料伤口感染到“吃肉病菌”，一度差点得截肢保命。

男童右腿感染A族链球菌，若伤口持续恶化，有可能需要进行截肢。（图：脸书）

（新加坡27日讯）男童被昆虫叮咬，母亲起初不以为意，不料伤口感染到“吃肉病菌”，一度差点得截肢保命。

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《联合晚报》报道，男童伊姆兰（Imraan Danish）的母亲朱丽娜（JulianaHisyam）17日在脸书贴文指出，这一切始于孩子右腿上的昆虫叮咬。“他被虫咬后，开始抓痒，导致右腿出现一个伤口，我们当时不以为意。”

之后，伊姆兰开始发烧、伤口红肿，去年12月15日送院后，医生诊断出他感染了A族链球菌（Group A Streptococcus），也就是一种食肉菌。

在加护病房14天

朱丽娜的贴文写到：“医生说，病菌已经侵蚀他的身体，生命受到威胁，有可能过不了这一关。”

朱丽娜和丈夫忧心忡忡，担心到几乎食不下咽。

幸运的是，伊姆兰在加护病房接受治疗14天后，病情逐渐好转，家人终于放下心头大石。

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朱丽娜表示，伊姆兰住院一个多月，由于被叮咬的右腿被感染的程度太严重，所以还需要密切观察。

“医生说有可能需要进行膝盖以下的截肢手术，但医疗团队会尽全力不让感染恶化到这个地步。”

她指出，伊姆兰进行了几次手术后，右腿的感染情况有所改善，但说“康复”还有点太早。”

朱丽娜24日再次贴文，表示伊姆兰已经获准出院。“但是他还是必须继续吃药，并每周复诊两次检查伤口。”

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朱丽娜提醒其他家长千万不要忽视小小的蚊虫叮咬。“如果你的孩子发高烧、起疹子或者没有食欲，请立刻去看医生。”