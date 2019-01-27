斥资1080万可容纳540人‧槟次期数码图书馆启用 槟州政府斥资1080万令吉打造的槟州数码图书馆（第二期）已竣工启用。该馆面积达1万6000平方尺，可同时容纳540人。

（槟城27日讯）槟州政府斥资1080万令吉打造的槟州数码图书馆（第二期）已竣工启用。该馆面积达1万6000平方尺，可同时容纳540人。

广告

该馆位于槟州清真寺路的槟州数码图书馆旁，后者只能容纳140人。

槟首长曹观友今早在槟州数码图书馆（第二期）开幕礼上说，该馆依照“公园内的图书馆”

主题来建设，旨在让使用者可在一片翠绿的环境中，利用数码科技来吸收资讯和知识。

他说，槟州数码图书馆至今已有3848名会员及提供3024本电子书，州政府希望与国家图书馆合作，增加更多电子书，这也可节省政府在提供电子书及电子杂志方面的开销。

林冠英：泰公主或再度来访

财长林冠英说，泰国公主早前曾两度访问槟州数码图书馆，随著新馆落成，他相信泰国公主或会再度到访。

广告

他说，新馆也是州政府与私人界合作的成果，它除了是槟州电子图书馆的延伸，也允许本地建筑师自由发挥，实现他们心目中的梦想。

出席者包括槟州第二副首长拉玛沙米、槟岛市长拿督尤端祥、新马德科技（Keysight Technologies）机构总裁魏顺才、BETA Architect董事陈美佑等。