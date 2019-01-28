王鸿俊 邱文正争取拨款·30万修渔业公会码头 （山打根27日讯）在农业及食品工业部长拿督王鸿俊以及地方政府及房屋部助理部长邱文正的争取以及协助下，山打根渔业公会码头获得30万令吉维修费。

山打根渔业公会主席潘培泽（左七）与嘉宾进行切蛋糕仪式。

（山打根27日讯）在农业及食品工业部长拿督王鸿俊以及地方政府及房屋部助理部长邱文正的争取以及协助下，山打根渔业公会码头获得30万令吉维修费。

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山打根渔业公会主席潘培泽于昨晚，在山打根渔业公会所举行的第60周年联欢晚宴及第61届理事就职宣誓典礼上，作出上述宣布。

潘培泽说，王鸿俊是于去年12月期间视察山打根渔业公会码头，了解该码头的毁损情况后，应允协助向州政府争取20万令吉的费用；也是加拉敏丁区州议员的邱文正透过王鸿俊得知相关消息后，亦应允拨款10万令吉予该公会。

他感谢王鸿俊以及邱文正的协助，希望新政府能够支持及关注山打根的渔业发展，协助渔民渡过难关。

潘培泽形容今年的渔业踏入经济不景之年，面对柴油涨价以及渔获量减少的情况，他希望政府能给予各方面的协助。

根渔业公会于昨晚在双喜市一酒家内设宴，邀请舞狮助兴，亦邀请多名部长及高官莅临，包括王鸿俊、邱文正、卫生及人民和谐部长拿督黄天发、州青年及体育部长拿督潘明丰以及山打根市议会主席拿督许赞力等，场面热闹。

活动邀请山打根渔业公会名誉顾问拿督郭斯亮主持击鼓仪式；永久名誉顾问谢壁簇主持理事就职宣誓礼。

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王鸿俊：与联邦商讨中

渔民油津 或交政府供应

农业及食品工业部长拿督王鸿俊说，州政府正在与中央讨论，废除由渔民协会供给津贴柴油予渔民的制度，将供给津贴柴油的权利交回给州政府自行供应。

王鸿俊是于昨晚，在山打根渔业公会所举行的第60周年联欢晚宴及第61届理事就职宣誓典礼上说，上述建议仍在讨论中，尚未有任何定案；但有关制度为人诟病，令部分渔民无法真正受惠。

目前由渔民协会作中介

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王鸿俊说，渔民协会（PNK）自2014年开始充当政府的中间人，为旗下码头的渔民提供津贴柴油。不过目前一部分由渔民协会管辖的码头，渔船出海量少，津贴柴油却过多，过多的津贴柴油归还给州政府，造成亏损。

王鸿俊补充，州政府已采取多项措施如削减柴油津贴。此外，州政府也暂时接管一部分由渔民协会所管辖，却不达标的码头。

“此问题不仅出现在山打根，全州也有相关的问题。”

海产出口税暂缓

针对海产出口税的问题，王鸿俊表示目前会对渔民所提供的反馈进行研究，同时与财政部商讨后，才作出决定。

“海产出口税影响许多渔民，因此相关税务已经暂缓落实。目前我们需要再更进一步与所有单位及渔民展开相关对话会，有了一个较为清楚的方案后，才会再度讨论及决定。”

