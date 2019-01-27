停车场抽烟无力还罚款‧女子被判坐牢3个月 推事依祖丁在被告诺法依莎（34岁）认罪之后作出宣判，这之前，推事告诉被告她被罚款1000令吉，如果无力偿还将以坐牢3个月取代。

（档案照）

（哥打峇鲁27日讯）一名女子2年前在丹州哥打峇鲁一家购物中心停车场的禁烟区抽烟被对付，结果无力还罚款，被哥打峇鲁推事庭判坐牢3个月。

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推事依祖丁在被告诺法依莎（34岁）认罪之后作出宣判，这之前，推事告诉被告她被罚款1000令吉，如果无力偿还将以坐牢3个月取代。

被告表明没钱，必须从即日起服刑。

她是在2017年3月17日晚上9时15分，在哥市一家购物中心的停车场里抽烟。她是在2004年烟草产品管制条例11（1）（n）条文下被控，一旦罪成可以在同样的条例11（3）条文下被罚款不超过1万令吉，或者坐牢不超过2年。

被告在停车场抽烟时，来自哥打峇鲁卫生局的2名环境卫生官员赛夫阿朱尼和助理卫生官正好在该地巡逻，结果就将抽烟女逮个正著。

赛夫告诉这名女子她已违例，并将烟蒂拿回去化验，烟蒂被交到丹州化学局去。同年6月7日，赛夫得到化验报告，证实烟蒂含有烟草成份。

没有律师代表的被告求情，希望能减低刑期，因为她还得抚养一名16岁的孩子。

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来自丹州卫生局的主控官莫哈末诺则希望被告被判以适当的惩罚，以警惕大众。