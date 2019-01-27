澳机场允用手机‧官网：除非执法官要求勿用 社交媒体流传一则给予飞往澳洲机场乘客的告示，内容指出：“当你抵达悉尼或澳洲的其他机场时，将被闭路电视严厉监督，若当局发现你在受管制范围内查看手机，将被严厉罚款。

社交媒体流传贴文，指乘客不被允许在澳洲机场的受管制范围内使用电子设备，否则将被罚340美元。

（八打灵再也27日讯）在澳洲机场使用手机、相机或手提电脑等电子产品将被罚款？

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社交媒体流传一则给予飞往澳洲机场乘客的告示，内容指出：“当你抵达悉尼或澳洲的其他机场时，将被闭路电视严厉监督，若当局发现你在受管制范围内查看手机，将被严厉罚款。

这则信息提醒所有乘客在离开海关之前都不要开启手机，也不要使用如手提电脑或平板电脑等电子设备。

“在澳洲机场使用手机将被罚款。海关执法人员将从2月1日起，向所有在海关受管制范围内使用手机等电子设备的乘客，现场开出340美元的罚单。”

信息指出，这项措施将在布里斯班及黄金海岸机场试跑，所有从这两个机场起飞或抵达的乘客皆适用。

然而，根据澳洲边境执法组官方网站，乘客被允许在机场范围内使用相机或手机，除非执法官员要求不要使用。

“根据1901年海关法令，国际机场的职员有权指示在海关控制范围内的乘客不要使用相机、录音机或手机。

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“若他们认为乘客使用相机或手机有碍官员执行任务，或对边防带来风险，就能行使这项权力。”

该信息指出，当乘客被指示不能使用电子设备后却继续使用，将被视为“未经授权使用相机、手机或其他电子设备”。