Rich Girl Boutique赞助华服新LOOK “华服新LOOK”冠军得主除了可以获得300令吉现金奖，还可以获得该店赞助的一件价值最高达298令吉的旗袍或者上衣。

Rich Girl Boutique东主张秄嘒（右三）大力支持“华服新LOOK”活动，与沙巴星洲日报职员身穿中华传统服装合影。

（亚庇27日讯）沙巴星洲日报举办的“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动获得Rich Girl Boutique赞助！

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Rich Girl Boutique东主张秄嘒秉持对中华传统文化的热爱，大力支持这项活动。“华服新LOOK”冠军得主除了可以获得300令吉现金奖，还可以获得该店赞助的一件价值最高达298令吉的旗袍或者上衣。

年初十截止报名

星洲日报沙巴区经理张碧玉表示，这项活动是由路阳区州议员社区中心及青运山打根支会参与联办，有兴趣者只须穿上中华传统服装或中华民族风格服装拍照，上传至本身的脸书（FB）或者Instagram（IG），并写下创意留言及标志#华服新LOOK以及#sabahsinchew即可（账号须设定为“公开”）。

张碧玉表示，“华服新LOOK”活动将选出15名最“亮眼”的参加者。亚军及季军得主分别可获得200令吉和100令吉现金奖；12名优胜奖得主各可赢得50令吉现金奖。15人的照片将于元宵节（2月19日）刊登在《星洲日报》。

她表示，活动截止日期为2月14日（正月初十）；有意者可以考虑前往亚庇默迪卡购物中心3楼（2nd Floor）的Rich Girl Boutique选购。

有奖游戏送12份红包

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另一方面，张碧玉表示，沙巴星洲Instagram的追踪者（Followers）可以参加有奖游戏，赢取68令吉的现金红包，共有12份红包待送出。

有意者只需于2月14日之前，留意在沙巴星洲IG上载的“华服新LOOK”相关帖子（标记#华服新LOOK以及#sabahsinchew的帖子），在该帖子的留言里标记（@）至少5个人，并确保这些当中也有至少5个人加入沙巴星洲IG追踪者的行列，完成任务者就有机会赢取红包。