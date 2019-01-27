林冠英：不印表格春节后开放·mySalam保险需上网申请 财政部长林冠英说，联邦政府为B40群体推出的mySalam保险计划，让近400万人获得保障。符合资格者预料可在农历新年后上网申请，该计划没印制申请表格，不法之徒也无法通过兜售表格牟利。

林冠英（中）拥抱一名学生，与嘉宾及受惠学生合照。（图：星洲日报）

（大山脚27日讯）财政部长林冠英说，联邦政府为B40群体推出的mySalam保险计划，让近400万人获得保障。符合资格者预料可在农历新年后上网申请，该计划没印制申请表格，不法之徒也无法通过兜售表格牟利。

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他说，该计划由大东方保险提供保单。他今日主持其峇眼国会选区中小学清寒学生援助计划仪式后，在新闻发布会上说，患上36种严重疾病的病人，自己和家庭都受苦，政府要减轻病人的负担，但不能完全满足他们的财务需求。

“至少让他们知道，还有人在乎他们，还有政府关心他们

。”

他说，该保险计划是我国史无前例的，病人可一次过索偿8OOO令吉，另外，在政府医院留医者每天可获50令吉住院津贴，惟每年最多只能索赔14天。

首相敦马哈迪3天前推介mySalam保险计划时说，全国369万名18至55岁的B40群体，将在该计划下获得医药保险保障。

颁逾6万援金660清寒生受惠

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林冠英说，其峇眼选区自2012年开始颁发清寒学生援助金，至今年已发放了55万令吉。

“今年发放6万6000令吉，共有22所学校的660名学生受惠。”