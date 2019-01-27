马青：对许多课题静静．“社青为护主抨马华” 针对社青团总团长李孝存就金马仑补选风波指责马华，马青总秘书胡伟豪揶揄社青团一直对许多课题静静不出声，却在行动党秘书长林冠英被攻击时才会探头来护主。

（吉隆坡27日讯）针对社青团总团长李孝存就金马仑补选风波指责马华，马青总秘书胡伟豪揶揄社青团一直对许多课题静静不出声，却在行动党秘书长林冠英被攻击时才会探头来护主。

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他在文告中指社青团对于人民面对的生活压力，教育部黑鞋白鞋争议，学生高教基金贷款（PTPTN）无厘头政策；到拉曼大学学院拨款课题，敦马“华人较富论”，先助马来人再谈统考，和慕尤丁的新土著议程及刘伟强希盟议员不支持废死就辞职等的言论，都装聋扮哑。

他说，欺善怕恶并不是年青人的好榜样，社青团过去不平则鸣街头战士的精神，想不到在当官的总团长带领下，都成了只会打官腔坐冷气房的少爷兵了。

他说，社青团应好好发挥在中央，州政府各部门内的影响力，为人民谋求福祉。

另外胡伟豪也提醒身为霹雳州行政议员的李存孝，必须协助华人新村发放永久地契的进行，因为距离农历新年还有8天时间，不好辜负华裔选民对行动党的希望。