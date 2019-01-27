报道美第一夫人事迹错误多‧英报社道歉赔偿梅兰妮 英国《每日电讯报》报道内容不实，公开向美国第一夫人梅兰妮致歉，承诺赔偿实际损失和法律费用。

英国《每日电讯报》因报道内容不实，公开向特朗普第一夫人梅兰尼致歉。（图：美联社片）

（华盛顿27日讯）英国《每日电讯报》报道内容不实，公开向美国第一夫人梅兰妮致歉，承诺赔偿实际损失和法律费用。

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英国畅销报纸《每日电讯报》于19日刊登专栏报道，其名为“梅兰妮的秘密”，由作者妮娜伯利所写。内容涉及梅兰妮的家人和生活，有关不准确之处被梅兰妮通过律师要求改正。

媒体已将报道撤走

根据美国有线新闻网（CNN）的报道，目前该媒体已将报道撤走，其面临的赔偿数额未知。

该媒体错误报道的内容包括梅兰妮的模特儿事业依靠特朗普上位、大学成绩不佳被勒令退学、父亲是独裁控制全家者，以及描写她在特朗普大选哭的情况。

该媒体也错将梅兰妮和特朗普相识的年份（1998年）写成1996年。

公开信致歉 指出多个错处

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根据致歉信，该媒体承认上述报道并非事实，并指出梅兰妮在未遇见特朗普前，已是事业有成的模特儿、退学设计与建筑课程的原因是要当全职模特儿、她的父亲也并非所描述的独裁者，其描写她在大选哭的情况也是错误的。

该媒体在致歉信中已同意向梅拉妮赔偿“实质损失和法律费用”。

“我们毫无保留地向第一夫人和她家人致歉，其不实的报道导致他们难堪。”

这并非梅兰妮首次以法律途径申诉媒体不实报道，她曾于2017年向英国《每日邮报》提起诉讼，并获得290万美元（约1200万令吉）的赔偿金。