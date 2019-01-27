是否参与士毛月补选·社会主义党：仍未决定 金马仑补选落幕后，士毛月补选成了下一个瞩目焦点。不过，社会主义党尚未决定是否上阵，这会是希盟与国阵的两虎相争，抑或是加入社会主义党形成三角战，目前仍是未知数。

（八打灵再也27日讯）金马仑补选落幕后，士毛月补选成了下一个瞩目焦点。不过，社会主义党尚未决定是否上阵，这会是希盟与国阵的两虎相争，抑或是加入社会主义党形成三角战，目前仍是未知数。

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胜出会十分渺茫

社会主义党中委阿鲁哲文今日接受本报电访时坦言，“很多人都把焦点放在希盟和国阵身上，社会主义党要胜出补选的机会十分渺茫，因此问题在于如果我们上阵，是否能避免如14届大选般失去按柜金。

“有人认为我们不应该上阵，因为会在补选中惨败，不需要做徒劳无功的事情。不过就好像马来西亚足球队，即便我们知道他们难以赢得世界杯，但我们会不会叫他们不要参加？”

他说，该党尚未决定是否会在士毛月州议席补选竞逐，昨日召开的会议中，中委有针对今日接受本报电访时上阵人选进行讨论。

“我们有几个属意人选，并会在来临的2个星期内决定是否上阵和候选人。”

询及他本身是否为人选之一，阿鲁没有给予正面回应：“还不确定，我们还在讨论中。”

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社会主义党将根据党内民主机制遴选士毛月州议席的候选人，虽然在当地耕耘多时的阿鲁是首要人选，但该党也不排除委派新面孔上阵，接触新生代，为选民提供新的政治气息。

阿鲁指出，解决当地民生问题，如交通阻塞、医院诊所和水供问题等，是胜选的主要关键。

他也透露，该党会在下个礼拜的会议总结金马仑的补选成绩。

“这次的补选是一个警钟，证明临时的承诺并不奏效。金马仑原住民注重政党在当地的服务，而巫裔选民居多的士毛月亦是如此，当然游子选票也很重要。”

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社会主义党曾于2008、2013和2018年出征士毛月州议席，3次皆由阿鲁出任候选人。2008年全国大选，该党披公正党的旗帜上阵，与国阵对决，最终以1万448张票落败；接下来的2次大选，阿鲁分别以5568和1293张选票败给国阵和希盟候选人。

根据该党分析，士毛月补选的最终结果不会对雪州州议会产生重大影响，因为在现有的56个州议席中，即便士毛月席位暂时悬空，希盟依然拥有50个席位，掌握总议席的90%。

土团党士毛月区州议员峇迪亚于今年1月11日清晨4时45分心脏病发逝世，终年56岁。选委会择定2月16日为士毛月补选提名日，3月2日投票。

士毛月选民巫裔居多

根据2019年1月11日整理的最新选民册（截至2018年第三季），士毛月选民人数共有5万4503人，其中5万3520为普通选民，951人为提前投票选民，32人为留在国外而选择不投票的大马公民，另外残障选民人数则有741人。

该地的选民结构以马来选民数量最多，占69%、华裔选民16.78%、印裔选民13.82%和其他0.36%。

希盟已拟定5人选

希盟候选人方面，土团党总裁丹斯里慕尤丁昨晚确认已拟定5名人选，但还需进行最终的遴选，才能正式宣布上阵人选。

他说，本身还需和该党主席马哈迪进行讨论，选出最合适的候选人，现阶段公布名单为时尚早。

伊党已经宣布不会参加这项补选，让路给国阵，党主席拿督斯里迪阿旺已说明，如无意外，伊党与巫统会在士毛月区州议席补选继续合作。