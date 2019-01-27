倪可敏：希盟没因败选气馁‧网传照实为509前探安华 随著希盟在金马仑的补选落败后，昨晚脸书开始流传一张多位希盟重量级领袖，包括首相敦马哈迪、行动党领袖林吉祥、内政部长丹斯里慕尤丁、公正党主席拿督斯里安华、副首相拿督斯里旺阿兹莎及财长林冠英集聚在一间小房里的图片，图片中每人显得心事重重，且垂头丧气。

社交媒体疯传的希盟领袖，即马哈迪（右起）、林吉祥、旺阿兹莎，左起是安华、慕尤丁及林冠英，齐聚一堂、心事重重的图片，已证实是509大选前所拍摄。

（霹雳‧太平27日讯）在金马仑补选失利后，希盟各党领袖并没有垂头丧气！

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随著希盟在金马仑的补选落败后，昨晚脸书开始流传一张多位希盟重量级领袖，包括首相敦马哈迪、行动党领袖林吉祥、内政部长丹斯里慕尤丁、公正党主席拿督斯里安华、副首相拿督斯里旺阿兹莎及财长林冠英集聚在一间小房里的图片，图片中每人显得心事重重，且垂头丧气。

当时众领袖探安华商大选

不过，国会下议院副议长倪可敏今日在其后廊服务中心，移交捐款予太平德教会洗肾中心基金会后受询时表示，上述图片是在509大选前所拍摄，当时希盟各领袖是在探访安华，并商讨大选的事宜，却被一些别有心居者“移花接木”，作为打击希盟的用途。

他说，希盟只是输掉一场补选而已，并不会因此而感到气馁，相反的会愈战愈勇，并脚踏实地为民服务。

他表示，从补选的成绩显示，希盟的选票并没有流失过多，相反的是伊斯兰党在此补选中成为最大的赢家，支持该党的选票都流给巫统的候选人，今后巫统将被伊党牵著鼻子走。

“这将促进巫统及伊斯兰党的进一步结合，并继续以种族及宗教来捞取选票，这对一个多元种族及宗教的国家，是非常危险的。”