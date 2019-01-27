特别助理：严谨细心·彭苏丹处事一丝不苟 彭亨州苏丹阿都拉殿下的特别助理拿督阿都拉曼恩杜形容，殿下的严格纪律和注意细节等积极因素，激励了其他人，尤其是周围人士，更努力地履行职责。

苏丹阿都拉殿下（左）与阿都拉曼恩杜于1984年的合照。

（彭亨．北根27日讯）彭亨州苏丹阿都拉殿下的特别助理拿督阿都拉曼恩杜形容，殿下的严格纪律和注意细节等积极因素，激励了其他人，尤其是周围人士，更努力地履行职责。

广告

现年65岁的阿都拉曼恩杜与马新社记者分享殿下的往事时披露，殿下曾经于1978年在英国桑德赫斯特（Sandhurst）皇家军事学院接受严格的军事训练，也促使殿下处事严谨。而殿下过去履行职责时一丝不苟的作风，也间接地“训练”宫廷工作人员井然有序的履行职责。

草稿有错字指示重写

“譬如殿下阅读一封信的草稿或会议记录，每一个字都会仔细检查一番。如果发现一个错误，殿下将指示重写，但他并不会生气，只是希望工作人员能够妥善地完成工作。”

作为刚接任为彭亨州第六任苏丹，并且即将出任我国第16任国家元首的苏丹阿都拉。阿都拉曼恩杜相信，军事训练和教育让殿下对国旗给予的最大尊重。

“有一次，殿下走访关丹直落尖不辣海滩时发现一面撕毁的旗帜飞过，殿下立即指示更换。有一次在阅兵的时候，殿下也密切观察每一位军官，并对那些没有把鞋子擦亮的人作出提醒。

“正是因为对细节的关注，殿下在一场于1980年代发生的北根宗教学校火灾中，发现一具学生的尸体。

广告

“当天，殿下于凌晨3时接到火灾消息，在灭火行动结束后，随即进入现场视察。虽然消拯救人员报告说这场火灾并没有造成伤亡，但殿下沉默了一会，要求重新点算学生人数，赫然发现少了一人。”

他说，殿下于是与消拯人员一同在现场搜索，结果殿下在学校宿舍一角落的床下，发现烧焦的学生遗体。

“当时我就陪伴在殿下身边，并目睹整个经过，如果不是殿下的细心，并要求重新点算学生人数，相信这具遗体会更迟才被发现。”

喜爱阅读且范围广阔

广告

阿都拉曼恩杜补充，苏丹阿都拉殿下喜爱在空闲时阅读，而且阅读范围非常广泛，包括历代名人传记、各种法律、宗教及军事书籍。一有机会，也会阅读可兰经，即使乘车前往活动地点途中也会阅读。

“苏丹阿都拉殿下已经把完成晨间祈祷后阅读可兰经作为日常作习之一。而且，殿下不喜爱受到特别的接待，尤其是主办单位特意把活动场所大事装璜提升，以迎接他的莅临，他并不喜欢这样。

“对于殿下来说，整洁才是最重要的。他常说，不必为了他的莅临而建造一个新厕所，只要现有厕所保持清洁及可以使用就行了。同样的，当殿下光顾‘煎蕊（cendol）’摊，他不介意与其他顾客使用同样的碗具，只要干净就可以了。”