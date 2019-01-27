陈国伟率团访钦州产业园·深化马中“两国双园”合作 马来西亚对华特使兼马中商务理事会主席陈国伟昨日率马来西亚代表团赴中马钦州产业园考察，以探讨深化马中“两国双园”的合作机制，促进马中的贸易往来。

马来西亚代表团全体成员在中马钦州产业园的标志建筑前合影。左起是陈培坤、陈荣立、郭义民、蔡国治、何佩懃、陈国伟、高朴、马汉坤、柯淑华、方天养、高炳江及蔡天佑（第二排左一）。

（中国．钦州27日讯）马来西亚对华特使兼马中商务理事会主席陈国伟昨日率马来西亚代表团赴中马钦州产业园考察，以探讨深化马中“两国双园”的合作机制，促进马中的贸易往来。

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马来西亚代表团成员包括马来西亚驻南宁总领事黄奕瑞、马中商务理事会理事拿督蔡国治、拿督马汉坤、拿督郭义民、拿督方天养、东盟中国投资促进会会长拿督斯里陈荣立、实达集团执行副主席拿督高炳江、董事陈培坤、常青集团董事蔡天佑、IJM Land董事经理张新杰等等。

中马钦州产业园区管委会常务主任高朴全程陪同陈国伟一行人视察中马钦州产业园的最新发展，包括鑫得利、浦晶光学、科艺、凯利数码、燕窝基地、慧宝源等项目，这些公司都向马来西亚代表团展示了高科技的科研成果，令代表团留下深刻印象。

马中商务理事会在文告中指出，陈国伟在工作座谈会上表示，马中两国的人文历史渊源极深，双方贸易往来频密，“两国双园”正是“一带一路”倡议中最具标志性的重要项目。马中两国可探讨开发更多相辅相成和互补的产业合作领域，尤其是清真食品、电子、汽车等产业，都有潜能成为“两国双园”

在未来大放光彩的合作共赢领域。

高朴：盼园区发展更趋成熟

高朴表示，中马钦州产业园已迈入第六个年头，工作重点已经从初期集中推进基础设施建设，转入到重点推动产业和城市项目加速建设阶段。截至2018年10月底，园区共引进149个项目，总投资额超过1100亿元人民币。

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他指出，中马钦州产业园的发展坚持以国际化和创新型为导向，以强化“两国双园”国际合作架构，建设国际产能合作示范区。他希望再经过3年努力，园区的发展更趋成熟，可为中马经贸合作和“一带一路”建设发挥积极的示范作用。